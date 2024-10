Mercati Bloccati sui Minimi. Oggi ADP e Report Challenger

Mentre sale l'attesa per i dati di domani, i mercati rimangono relativamente bloccati sui minimi che abbiamo visto da inizio settimana. Ieri i Jolts escono pessimi, ben al di sotto delle attese e del dato precedente, quest'ultimo rivisto pesantemente al ribasso rispetto al dato di partenza, in sostanza un dato da dimenticare. Oggi sará la volta dei dati ADP e del report Challenger che andranno a condire un po' quanto detto ieri sui Jolts. Inoltre ricordiamo che usciranno i dati relativi alle richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione.



MERCATI BLOCCATI. NIKKEI IL PEGGIORE DI IERI



Il Nikkei si sta dimostrando particolarmente negativo rispetto agli indici e ieri ha di fatto visto il calo piú consistente di tutti con un -2,4% nella serata americana. Un ribasso forte, probabilmente complice della volatilitá estrema che questo indice ha dimostrato nel corso del mese di agosto con la sua shadow sul grafico mensile che ha coperto circa un 27% prima al ribasso poi al rialzo. La situazione tecnica é alquanto controversa con gli indici che sembrano voler tentare di proseguire i ribassi su base giornaliera che abbiamo visto nel corso dei giorni scorsi e che di fatto al momento risultano bloccati proprio sui loro minimi. Ieri gli impulsi ribassisti sono rimasti letteralmente bloccati sui minimi e i mercati non hanno visto uno sfogo del movimento impulsivo di martedí. Attendiamo oggi se l'uscita dei dati Adp e Challenger riusciranno a scuotere la situazione attuale.



ADP, CHALLENGER E RICHIESTE DI SUSSIDI DI DISOCCUPAZIONE



Si partirá con il report Challenger che questa volta si attende un taglio di posti di lavoro per piú alto rispetto agli ultimi 25800 posti. L'attesa é infatti per 78000 tagli di posti di lavoro, un numero veramente alto considerando il dato di partenza. Attenzione a questo report in quanto i dati Challenger tendono ad essere molto attendibili e in un certo senso possiamo ritenerli tra i piú affidabili e dettagliati che abbiamo. Usciranno anche gli ADP che di fatto sono previsti in aumento di circa 23k unitá, un dato che ultimamente non ha inciso in modo determinante, mentre saranno interessanti i prossimi dati sulle richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione previsti per le 14:30. Le richieste di sussidi sono previsti stabili rispetto al dato di partenza, ne consegue che non dovrebbero esserci particolari scossoni in merito a questo dato, soprattutto se il dato di domani sulla disoccupazione dovesse effettivamente essere in calo.

