Oggi i dati ADP e Powell Mercati estremamente rialzisti quelli che stiamo vedendo negli ultimi giorni con le forti accelerazioni rialziste sul Dax in Europa e sul Nasdaq in Usa, mercati che risultano particolarmente sovrapprezzati su base fondamentale ma che sembrano non sentire ragioni. Ieri i Jolts hanno dimostrato come il mercato del lavoro Usa sia relativamente sano, ma di fatto il trend ribassista di questo dato rimane assolutamente invariato rispetto agli scorsi mesi, di fatto nulla cambia. Oggi i Pmi Europa sul settore dei servizi, gli Adp in Usa e un'uscita pubblica di Powell nel tardo pomeriggio.



JOLTS BUONI MA TREND INVARIATO



Il dato é stato letto come un dato ottimo con un numero di posti di lavoro vacanti in aumento, mentre aumentano le cessazioni di rapporti lavorativi, questi ultimi visti come un segnale di fiducia da parte del lavoratore americano. Osservando le tendenze lunghe di questo dato possiamo osservare come di fatto il trend rimane assolutamente invariato rispetto a ció che vediamo solitamente da qualche mese a questa parte, pertanto non sembra esserci alcun elemento di sorpresa o qualcosa che ci spinga a pensare che la situazione del mercato del lavoro stia migliorando. Inoltre osservando come i Jolts e il Tasso di Disoccupazione si stanno muovendo, possiamo notare come il numero di disoccupati si stia avvicinando sempre di piú al numero di posti di lavoro vacanti, un segnale non proprio eccezionale per il mercato del lavoro. Solitamente quando i Jolts scendono nel lungo periodo vediamo un aumento del tasso di disoccupazione e viceversa.

In giallo il tasso di disoccupazione Usa, in bianco i dati Jolts. Fonte: Tradingview - David Pascucci





MERCATI RIALZISTI



Mercati ancora rialzisti con il Dax che va a fare nuovi massimi storici, cosi come il Nasdaq che ieri aggiorna i nuovi massimi storici sul finire della serata. Dal punto di vista fondamentale si osserva sempre il Buffett Indicator, indicatore che mette in relazione la capitalizzazione totale del mercato azionario americano con il Pil Usa. La soglia attuale del 208% é stata toccata raramente e risulta essere superiore a quella vista durante lo scoppio della bolla delle dotcom. Questo non significa che i mercati azionari debbano scendere nell'immediato, ma di fatto rappresenta un campanello di allarme considerando anche il fatto che vediamo un flight to quality sull'obbligazionario alquanto generalizzato su tutti i titoli din Stato delle maggiori economie. Il Bun tedesco é ritornato a ridosso del 2% eguagliando l'inflazione europea, il nostro Btp vede i rendimenti intorno al 3,2% mentre scendono di nuovo i rendimenti dei titoli francesi che si riportano a ridosso del 2,9%. In sostanza i mercati sono sí rialzisti ma solamente a livello tecnico esprimono questa forza, a livello fondamentale i dubbi sulla tenuta di lungo periodo di questo trend iniziano a farsi sempre piú fondati. Il Nikkei stanotte rimane sostanzialmente fermo al di sotto dei massimi dei mesi scorsi, livelli che rappresentano un vero e proprio test per il trend di lungo periodo di questo indice e di tutto il mercato azionario. Come detto nelle precedenti relazioni, il Nikkei rappresenta l'ago della bilancia del vero andamento dei mercati azionari globali per via della sua debolezza strutturale. Mercati estremamente rialzisti quelli che stiamo vedendo negli ultimi giorni con le forti accelerazioni rialziste sul Dax in Europa e sul Nasdaq in Usa, mercati che risultano particolarmente sovrapprezzati su base fondamentale ma che sembrano non sentire ragioni. Ieri i Jolts hanno dimostrato come il mercato del lavoro Usa sia relativamente sano, ma di fatto il trend ribassista di questo dato rimane assolutamente invariato rispetto agli scorsi mesi, di fatto nulla cambia. Oggi i Pmi Europa sul settore dei servizi, gli Adp in Usa e un'uscita pubblica di Powell nel tardo pomeriggio.Il dato é stato letto come un dato ottimo con un numero di posti di lavoro vacanti in aumento, mentre aumentano le cessazioni di rapporti lavorativi, questi ultimi visti come un segnale di fiducia da parte del lavoratore americano. Osservando le tendenze lunghe di questo dato possiamo osservare come di fatto il trend rimane assolutamente invariato rispetto a ció che vediamo solitamente da qualche mese a questa parte, pertanto non sembra esserci alcun elemento di sorpresa o qualcosa che ci spinga a pensare che la situazione del mercato del lavoro stia migliorando. Inoltre osservando come i Jolts e il Tasso di Disoccupazione si stanno muovendo, possiamo notare come il numero di disoccupati si stia avvicinando sempre di piú al numero di posti di lavoro vacanti, un segnale non proprio eccezionale per il mercato del lavoro. Solitamente quando i Jolts scendono nel lungo periodo vediamo un aumento del tasso di disoccupazione e viceversa.In giallo il tasso di disoccupazione Usa, in bianco i dati Jolts.: Tradingview - David PascucciMercati ancora rialzisti con il Dax che va a fare nuovi massimi storici, cosi come il Nasdaq che ieri aggiorna i nuovi massimi storici sul finire della serata. Dal punto di vista fondamentale si osserva sempre il Buffett Indicator, indicatore che mette in relazione la capitalizzazione totale del mercato azionario americano con il Pil Usa. La soglia attuale del 208% é stata toccata raramente e risulta essere superiore a quella vista durante lo scoppio della bolla delle dotcom. Questo non significa che i mercati azionari debbano scendere nell'immediato, ma di fatto rappresenta un campanello di allarme considerando anche il fatto che vediamo un flight to quality sull'obbligazionario alquanto generalizzato su tutti i titoli din Stato delle maggiori economie. Il Bun tedesco é ritornato a ridosso del 2% eguagliando l'inflazione europea, il nostro Btp vede i rendimenti intorno al 3,2% mentre scendono di nuovo i rendimenti dei titoli francesi che si riportano a ridosso del 2,9%. In sostanza i mercati sono sí rialzisti ma solamente a livello tecnico esprimono questa forza, a livello fondamentale i dubbi sulla tenuta di lungo periodo di questo trend iniziano a farsi sempre piú fondati. Il Nikkei stanotte rimane sostanzialmente fermo al di sotto dei massimi dei mesi scorsi, livelli che rappresentano un vero e proprio test per il trend di lungo periodo di questo indice e di tutto il mercato azionario. Come detto nelle precedenti relazioni, il Nikkei rappresenta l'ago della bilancia del vero andamento dei mercati azionari globali per via della sua debolezza strutturale.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.