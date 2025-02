Mercati Fermi. Atteso Powell

Continua il rialzo Giornata priva di dati macro di rilievo, si attende solamente Jerome Powell che fará la sua prima seduta al congresso alle 16:00 per il Semiannual Monetary Policy Report to Congress, la seconda é attesa per domani dopo l'uscita dei dati sull'inflazione Usa che é prevista stabile al 2,9%. Mercati nella notte sostanzialmente fermi senza alcuni spunti particolari da nessun mercato, solamente una fase di staticitá sui massimi che abbiamo visto registrare nella giornata di ieri, una giornata particolarmente direzionale.



NIKKEI FERMO PRIMA DI POWELL



I mercati azionari hanno dimostrato ancora una volta la loro volontá a salire, non c'é nulla che fermi questi rialzi, neanche il forte storno visto dopo l'uscita dei dati occupazionali di venerdí che di fatto hanno dato vita ad un ribasso importante per gli Usa. Stanotte il Nikkei cede giusto lo 0,3% dopo aver aperto peggio della chiusura di ieri rimanendo comunque di poco sopra i minimi di apertura per tutta la sessione, una sessione sostanzialmente statica e priva di spunti tecnici di rilievo. La dinamica su base 4 ore ci suggerisce la volontá di tornare verso il basso, in linea con la dinamica settimanale che risulta essere particolarmente ribassista, ma al momento si attende un evento trigger per vedere dei movimenti interessanti.



ORO NUOVI MASSIMI. FOREX IMMOBILE



Prosegue la dinamica rialzista dell'oro che sembra non voler cedere i massimi. Ieri i 2940$/oz toccati con facilitá, oramai sembra un asset che puntare verso i 3000$ in linea con il suo trend di lungo periodo che non lascia spazio a interpretazioni. Oro potrebbe proseguire tranquillamente visto che non mostra alcun segno di cedimento, neanche sui timeframe brevi. Forex sostanzialmente immobile, almeno per il momento, infatti tutti i cambi si trovano su livelli molto sensibili a dei movimenti contro dollaro, movimenti che potrebbero partire nel pomeriggio con l'evento Powell che potrebbe portare volatilitá.





Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.