Market wrap: il petrolio guadagna terreno tra le tensioni tra Stati Uniti e Iran 📈 Gli indici europei sono in sordina prima del rapporto NFP degli Stati Uniti

Gli indici europei oggi sono per lo più in leggero calo. L’Euro Stoxx 50 cede quasi lo 0,2%, con un ritracciamento simile visibile anche nel DAX tedesco. I futures sugli indici statunitensi registrano anch’essi un leggero ribasso. Nel frattempo, i metalli preziosi avanzano: l’oro sale di oltre l’1%, scambiando vicino a $5.100/oz (al livello più alto dal 30 gennaio), mentre l’argento guadagna circa il 3%. Le azioni Novo Nordisk perdono oltre il 3,5%, raffreddando il recente rimbalzo, mentre Ferrari continua a estendere i guadagni post-earnings di ieri. Il sentiment nel settore bancario europeo resta debole. Al contrario, i titoli legati a minerali e materie prime registrano solide performance, estendendo il loro momentum rialzista di lungo periodo. Le banche guidano la stagione degli utili in Europa: il settore finanziario, che rappresenta circa un terzo della capitalizzazione di mercato dell’MSCI Europe, registra la più alta percentuale di earnings beats (circa il 74%), con quasi tre quarti della sua capitalizzazione già comunicata. Di conseguenza, i recenti guadagni degli indici si concentrano in gran parte sulle banche. Al di fuori del settore finanziario, il quadro è meno convincente: la tecnologia registra solide sorprese positive, mentre materiali ed energia mostrano risultati meno forti, e il settore consumer discretionary resta sotto pressione. Per consentire agli indici europei di proseguire il rally, sarà probabilmente necessaria una partecipazione più ampia dei diversi settori. Fonte: xStation5 Il petrolio sale per il rischio di nuova escalation in Medio Oriente

Il petrolio (OIL) è in rialzo a seguito delle dichiarazioni di Donald Trump, che ha minacciato di schierare una seconda portaerei più vicino all’Iran a meno che Teheran non firmi un accordo sui missili balistici e le armi nucleari. Oggi, il ministero degli Esteri iraniano ha respinto qualsiasi colloquio sul contenimento delle proprie capacità balistiche. I mercati interpretano questi sviluppi come un segnale di possibile escalation in Medio Oriente e di un aumento del rischio percepito di azione militare statunitense contro l’Iran. Fonte: xStation5 Siemens Energy ai massimi storici

Siemens Energy sta dimostrando che il boom della domanda di energia e delle infrastrutture di rete si sta traducendo in ordini concreti, soprattutto per turbine a gas ed espansione della rete, sostenuti dalla domanda industriale, dai data center e dal consumo elettrico legato all’intelligenza artificiale. Punti chiave (da Bloomberg): Gli ordini del gruppo sono cresciuti di oltre un terzo su base annua, raggiungendo €17,6 mld nel Q1 fiscale; il business delle turbine a gas ha registrato un ordine record .

La domanda è guidata dall’aumento dei consumi elettrici di industria, data center e applicazioni AI.

Il titolo è in rialzo di circa il 25% da gennaio , risultando uno dei migliori performer del DAX quest’anno.

Siemens Energy prevede di investire $1 mld negli Stati Uniti (il suo mercato singolo più grande) per espandere la capacità produttiva di turbine a gas e prodotti per la rete; gli USA hanno rappresentato circa il 40% degli ordini di turbine a gas nel Q1.

L’utile di gruppo è più che raddoppiato, arrivando a circa €1,1 mld , grazie ai miglioramenti nel business della tecnologia di rete e ai guadagni di produttività di Siemens Gamesa .

Gli ordini di Gamesa sono calati del 34%, attribuito a un confronto particolarmente difficile con l’anno precedente (incluso un contratto per turbine offshore da circa €1,4 mld).

Il management ha confermato le previsioni per il 2026 e prevede che Gamesa raggiunga il pareggio nell’anno fiscale in corso. Fonte: xStation5

