Mercati focalizzati sul Pil Usa e sul PCE. Oggi i dati PMI in Europa e Usa

RECAP SULLE BANCHE CENTRALI



La Bce ha attuato di fatto il taglio piú aggressivo tra tutte le banche centrali, un -0,6% sul tasso di rifinanziamento principale che sa di rallentamento economico, cosí come la Fed che tagliando di uno 0,5% ha di fatto confermato una lettura macroeconomica che vede un forte rallentamento del mercato del lavoro e la conseguente diminuzione dell'inflazione, una conferma della Curva di Phillips che sarebbe da scrivere sui libri di macroeconomia. Assolutamente ingiustificato il comportamento della Boe che in seno ad un tasso di disoccupazione in diminuzione di breve periodo, ha approfittato per tenere i tassi alti, una mossa che potrebbe essere deleteria per il futuro qualora il tasso di disoccupazione provi di nuovo a risalire costringendo ad un taglio aggressivo nella prossima riunione. La Boj rimane immobile per via del forte apprezzamento dello yen degli ultimi mesi, un vero e proprio assist per il Giappone che non vuole toccare i tassi se non per avere una forte influenza sul tasso di cambio con il dollaro. Nei prossimi mesi potremmo vedere quindi una Bce tagliare ulteriormente, una Fed oramai verso altri tagli dei tassi e una BoE che per la prima volta potrebbe riportare i tassi al di sotto dell'attuale 5% per ridurre qual gap enorme con la sua stessa inflazione. Questi tagli ci dicono di fatto che l'attivitá economica sta rallentando, con un'inflazione in discesa che é lo specchio di un rallentamento della domanda su scala globale. I presupposti macroeconomici visti nel corso degli scorsi mesi vengono quindi confermati dalle scelte delle banche centrali e il sentiero sembra oramai segnato.



PMI IN EUROPA E USA



Oggi usciranno i dati Pmi in Europa e Usa. Questi dati potrebbe fornirci un'indicazione su quanto sta succedendo nel breve periodo all'economia ma di fatto non cambiano assolutamente quelle che sono le dinamiche macroeconomiche al momento presenti sui mercati globali, dinamiche fondamentali che sono difficili da "invertire", almeno stando alla storia. I Pmi di oggi riguarderanno il settore manifatturiero e il settore dei servizi, in Europa dati visti in leggera negativitá secondo le stime, in Usa stessa cosa con il settore dei servizi rivisto in negativo da S&P Global. La situazione non é buona, il mercato attende.



MERCATI SU PCE E PIL USA



I mercati potrebbero vedere una settimana si assestamento dopo i dati delle scorse giornate, puntano ora al Pil Usa e al Pce, quest'ultimo un dato fondamentale per la Fed. Un Pil Usa previsto a conferma del 3% visto negli scorsi dati, un dato notoriamente ritardatario rispetto a inflazione e tasso di disoccupazione, mentre si attende il Pce di venerdí previsto al ribasso dal 2,5% al 2,4%. In sostanza, vedremo una settimana del tutto tecnica in attesa di questi dati che aprono la pista a dei dati ancor piú fondamentali che vedremo durante la prossima, ossia il tasos di disoccupazione e i Nfp previsti per il 4 ottobre. Mercati sui massimi dopo la decisione della Fed di tagliare i tassi di uno 0,5%, una decisione che sará assolutamente determinante per il futuro dei mercati che ora si focalizzano sui prossimi dati che riguardano il Pil e il Pce per questa settimana. Vedremo il tutto in modo approfondito nella live della settimana cliccando a questo link (Clicca qui per vedere la live) Al momento quindi i mercati sono storditi dalle decisioni di Fed e Bce oltre che dall'immobilismo di Boe e Boj che di fatto hanno lasciato i tassi fermi.La Bce ha attuato di fatto il taglio piú aggressivo tra tutte le banche centrali, un -0,6% sul tasso di rifinanziamento principale che sa di rallentamento economico, cosí come la Fed che tagliando di uno 0,5% ha di fatto confermato una lettura macroeconomica che vede un forte rallentamento del mercato del lavoro e la conseguente diminuzione dell'inflazione, una conferma della Curva di Phillips che sarebbe da scrivere sui libri di macroeconomia. Assolutamente ingiustificato il comportamento della Boe che in seno ad un tasso di disoccupazione in diminuzione di breve periodo, ha approfittato per tenere i tassi alti, una mossa che potrebbe essere deleteria per il futuro qualora il tasso di disoccupazione provi di nuovo a risalire costringendo ad un taglio aggressivo nella prossima riunione. La Boj rimane immobile per via del forte apprezzamento dello yen degli ultimi mesi, un vero e proprio assist per il Giappone che non vuole toccare i tassi se non per avere una forte influenza sul tasso di cambio con il dollaro. Nei prossimi mesi potremmo vedere quindi una Bce tagliare ulteriormente, una Fed oramai verso altri tagli dei tassi e una BoE che per la prima volta potrebbe riportare i tassi al di sotto dell'attuale 5% per ridurre qual gap enorme con la sua stessa inflazione. Questi tagli ci dicono di fatto che l'attivitá economica sta rallentando, con un'inflazione in discesa che é lo specchio di un rallentamento della domanda su scala globale. I presupposti macroeconomici visti nel corso degli scorsi mesi vengono quindi confermati dalle scelte delle banche centrali e il sentiero sembra oramai segnato.Oggi usciranno i dati Pmi in Europa e Usa. Questi dati potrebbe fornirci un'indicazione su quanto sta succedendo nel breve periodo all'economia ma di fatto non cambiano assolutamente quelle che sono le dinamiche macroeconomiche al momento presenti sui mercati globali, dinamiche fondamentali che sono difficili da "invertire", almeno stando alla storia. I Pmi di oggi riguarderanno il settore manifatturiero e il settore dei servizi, in Europa dati visti in leggera negativitá secondo le stime, in Usa stessa cosa con il settore dei servizi rivisto in negativo da S&P Global. La situazione non é buona, il mercato attende.I mercati potrebbero vedere una settimana si assestamento dopo i dati delle scorse giornate, puntano ora al Pil Usa e al Pce, quest'ultimo un dato fondamentale per la Fed. Un Pil Usa previsto a conferma del 3% visto negli scorsi dati, un dato notoriamente ritardatario rispetto a inflazione e tasso di disoccupazione, mentre si attende il Pce di venerdí previsto al ribasso dal 2,5% al 2,4%. In sostanza, vedremo una settimana del tutto tecnica in attesa di questi dati che aprono la pista a dei dati ancor piú fondamentali che vedremo durante la prossima, ossia il tasos di disoccupazione e i Nfp previsti per il 4 ottobre.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.