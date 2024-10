Mercati in attesa della Disoccupazione. Oggi i dati PMI

I mercati sono palesemente in attesa dei dati occupazionali Usa di questa settimana, in particolare dei dati di venerdí che vedranno l'uscita del tasso di disoccupazione e dei Nonfarm Payrolls. Al momento si rimane sui massimi settimanali e in alcuni casi sui massimi mensili, una situazione che potremmo definire molto tirata al rialzo che vede una situazione complessiva che propende per un ritracciamento importante qualora i dati del lavoro dovessero uscire particolarmente negativi. Oggi escono i primi dati importanti della settimana, i dati PMI di S&P Global e di ISM.



SETTIMANA DELLA DISOCCUPAZIONE USA



I mercati sono concentrati sui dati market mover per eccellenza, i dati sul tasso di disoccupazione. La situazione del mercato del lavoro Usa non é buona e lo dicono i dati stessi. Al di lá delle varie polemiche secondo cui la regola di Sahm potrebbe "fallire", oppure secondo cui il tasso di disoccupazione é sí in salita pur rimanendo su livelli bassi, l'analisi dei dati personalmente condotta ci dice ben altro e sicuramente vedrá un approfondimento a ridosso del dato. Al momento possiamo tranquillamente affermare che la regola di Sahm dal 1950 ad oggi ha sbagliato 2 volte su 13 facendo sí che l'indicatore abbia un'attendibilitá relativamente elevata, parliamo di un tasso di successo del 84,6%. L'affidabilitá della Sahm Rule sale al 100% quando l'indicatore supera 0,61 consacrando un periodo tendenzialmente recessivo, indicatore che al momento si trova allo 0,53 e che vedrebbe un taglio di 0,61 nel momento in cui il prossimo dato della disoccupazione esca al 4,4% con la Sahm Rule a 0,63. Inoltre un mio studio sul tasso di disoccupazione vede che, un aumento del tasso di disoccupazione superiore dello 0,25% rispetto alla sua media a 18 mesi, porta ad un aumento medio del tasso di disoccupazione di circa il 3,5% dai suoi minimi di riferimento con un'oscillazione minima consentita storicamente del 2% mediamente dopo 2 anni dal minimo registrato. Ora il tasso di disoccupazione, secondo quest'ultimo studio, potrebbe arrivare al 5,5% entro maggio 2025 nella sua proiezione ottimistica, mentre considerando una crescita secondo le medie storiche si arriverebbe addirittura a ridosso del 6,9% entro maggio 2025. Questi sono dati e statistiche che di fatto non hanno fallito dal 1950 ad oggi.



I DATI DI OGGI



Il mercato riapre dopo la pausa festiva di ieri, pertanto ci sará molto da vedere sui mercati per quanto riguarda aggiustamenti tecnici dei prezzi. Il Dax si trova sui massimi e non molla, stessa cosa dicasi per il Nikkei che sembra non mollare la presa dai massimi, una situazione tecnica di palese attesa. I mercati americani riapriranno oggi, anche loro sui massimi in attesa di dati importanti. I primi dati importanti sono quelli dei PMI di oggi che usciranno a mercato cash Usa aperto, sono i dati del settore manifatturiero in Usa che di fatto peró incide poco su quella che l'inflazione Usa. A proposito di inflazione, truflation registra ancora un'inflazione a 1,52% in Usa, dato ancora lontano da quello rilasciato dal BLS. Al momento si attende l'apertura del cash Usa per capire effettivamente cosa vorranno fare i mercati, ripetiamo, in attesa dei dati di venerdí.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.