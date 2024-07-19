Mercati in indebolimento. Vix in forte aumento





L'INDEBOLIMENTO DELL'EUROPA



Un vero primo segnale di indebolimento generale arriva proprio dall'Europa. Mentre gli occhi sono tutti puntati sull'andamento delle Big 5, o delle 7 sorelle, il mercato europeo sta confermando anche questo mese l'indebolimento sui grafici mensili, grafici che sono cruciali per l'andamento dei mercati nel lungo periodo. Ad esempio il Dax non riesce a salire oltre i massimi dei mesi scorsi inanellando ben 5 mesi di massimi venduti, una condizione ideale per far partire un vero e proprio bear market, ossia un mercato ribassista nel lungo periodo. Anche il Ftse Mib soffre questa condizione, ossia i ribassi dai massimi su base mensile, pertanto la probabilitá di vedere mercati fortemente ribassisti nel corso dei prossimi mesi inizia é alta. Ricordiamo che storicamente con i tagli dei tassi da parte delle banche centrali, non abbiamo mai visto mercati che hanno proseguito i rialzi, anzi, abbiamo visto sempre dei forti ritracciamenti che hanno portato a fasi ribassiste importanti.



Grafico mensile di Dax e la zona dei massimi venduti - Fonte:XStation



RIBASSO DEL NIKKEI E VIX IN AUMENTO



Anche la situazione del Nikkei risulta alquanto allarmante con un grafico mensile le cui quotazioni rientrano all'interno dei massimi di marzo e un grafico settimanale che sta chiaramente strutturando un ribasso. Questo segnale tecnico é importante in quanto una chiusura sui livelli attuali di NIkkei per la fine del mese potrebbe confermare i ribassi che si stanno strutturando e portare all'inizio di una fase ribassista anche sul mercato giapponese. Come vediamo i segnali ribassisti iniziano a diventare corali, ossia iniziano a coinvolgere tutti i mercati su scala globale. In tal merito il Vix sale fortissimo e si porta a 16, ad un passo dal livello 20 che é un livello sicuramente da attenzionare nel corso delle prossime giornate.



Grafico giornaliero del Vix e quotazioni in aumento - Fonte:XStation Mercati in palese indebolimento dai massimi e Vix in aumento, una condizione ideale per quello che potremmo definire l'inizio di un bear market di cui vediamo solamente alcune avvisaglie provenire dall'Europa, avvisaglie che diventano palesi con il passare del tempo. Oltre al rientro delle quotazioni delle Big 5 americane, abbiamo anche l'indebolimento degli altri indici come Dow Jones e Russell, indice del fatto che il ribasso che abbiamo visto ieri, per la prima volta dopo diverse giornate di negoziazione, é un ribasso corale. Al momento l'indebolimento é ancora in fase di strutturazione, pertanto potrebbero passare diversi giorni prima di vedere degli affondi ribassisti degni di nota.Un vero primo segnale di indebolimento generale arriva proprio dall'Europa. Mentre gli occhi sono tutti puntati sull'andamento delle Big 5, o delle 7 sorelle, il mercato europeo sta confermando anche questo mese l'indebolimento sui grafici mensili, grafici che sono cruciali per l'andamento dei mercati nel lungo periodo. Ad esempio il Dax non riesce a salire oltre i massimi dei mesi scorsi inanellando, una condizione ideale per far partire un vero e proprio bear market, ossia un mercato ribassista nel lungo periodo. Anche il Ftse Mib soffre questa condizione, ossia i ribassi dai massimi su base mensile, pertanto la probabilitá di vedere mercati fortemente ribassisti nel corso dei prossimi mesi inizia é alta. Ricordiamo che storicamente con, anzi, abbiamo visto sempre dei forti ritracciamenti che hanno portato a fasi ribassiste importanti.Grafico mensile di Dax e la zona dei massimi venduti -:XStationAnche la situazione del Nikkei risulta alquanto allarmante con un grafico mensile le cui quotazioni rientrano all'interno dei massimi di marzo e un grafico settimanale che sta chiaramente strutturando un ribasso. Questo segnale tecnico é importante in quanto unae portare all'inizio di una fase ribassista anche sul mercato giapponese. Come vediamo i segnali ribassisti iniziano a diventare corali, ossia iniziano a coinvolgere tutti i mercati su scala globale. In tal merito il, ad un passo dal livello 20 che é un livello sicuramente da attenzionare nel corso delle prossime giornate.Grafico giornaliero del Vix e quotazioni in aumento -:XStation

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