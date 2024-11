Mercati in negativo, domani le elezioni Usa. Nvidia é la prima azienda al mondo

Si avvicina il giorno delle elezioni e la situazione dei mercati rimane relativamente statica, prosegue il sentiment risk-off della scorsa settimana con i mercati che sono marginalmente negativi il giorno prima del grande evento dell'anno. Le elezioni porteranno inevitabilmente della volatilitá, una variabile che aggiunta ad un sentiment negativo potrebbe esasperare dei movimenti importanti sui mercati azionari. Al momento la situazione é ancora in fase di studio e la giornata di domani potrebbe essere l'ultima giornata tranquilla per i mercati in questa settimana.



SCENARIO RISK-OFF



Scenario che non premia il rischio, soprattutto se andiamo a guardare proprio gli asset che lo rappresentano, in primis il Bitcoin. La crypto di riferimento per il mercato, perde oggi piú di un -1%, scende leggermente andando a chiudere la sesta giornata consecutiva di ribassi dopo il raggiungimento dei massimi storici di marzo, massimi sfiorati e non violati. Lo scenario risulta riskoff anche andando ad osservare quanto succede sul mercato obbligazionario che oggi risulta essere ben comprato rispetto alle ultime giornate della scorsa settimana, con rendimenti in leggera discesa prima delle elezioni, ma soprattutto prima dei possibili tagli da parte della Fed e della BoE.



NVIDIA PRIMA AZIENDA AL MONDO



Nvidia supera Apple per capitalizzazione e diventa l'azienda piú grande al mondo in termini di capitalizzazione. Raggiunge i 3380 miliardi di dollari superando di circa un 1% la sua rivale Apple che si trova a 3350 miliardi di dollari. Prosegue quindi la corsa di Nvidia sul podio delle market cap staccando Microsoft, reduce da forti perdite della scorsa settimana, stacca Apple appena reduce da una trimestrale buona ma che di fatto ha deluso il mercato, un mercato che sembra pronto a vendere qualsiasi sintomo di presunta debolezza futura delle aziende ad alta capitalizzazione. Attenzione quindi ad Nvidia che tra qualche giorno rilascia la sua trimestrale, un vero e proprio test per la regina dei chip che dovrá superare il verdetto del mercato che a quel punto deciderá se sará lei la regina del mondo finanziario, oppure detronizzarla e portarla di nuovo dove in molti si aspettano, qualche gradino piú in basso, magari sotto al podio.



FOREX IN ATTESA



Il dollaro, protagonista assoluto dei mercati finanziari e in generale del Forex, é palesemente in attesa per quanto succederá tra domani e giovedí, giornate molto "occupate" tra cambi di presidente e tagli dei tassi di interesse. Al momento il Forex attende non solo gli eventi americani ma anche la decisione in merito ai tassi di interesse in Uk che molto probabilmente si porterá a tagliare anche di uno 0,5% i tassi in quanto il gap tra tassi di interesse e inflazione é il piú alto al momento all'[interno del panorama finanziario delle majors del forex. Al momento si attende, si attendono le elezioni e le banche centrali. Mercato sostanzialmente fermi, comparno minimi e vendono massimi all'interno dei range giornalieri dei giorni scorsi.

