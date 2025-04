Mercati in Recupero, male i PMI

Oggi GDPnow e Google Mercati in forte rercupero dopo la trimestrale di Tesla, una trimestrale pessima ma che ha portato il titolo ad un forte rialzo di circa il +5%. I mercati di fatto vengono venduti sui massimi, il rialzo é stato dovuto principalmente dall'apertura notturna della giornata di ieri, quindi possiamo dire tranquillamente che la giornata di ieri é stata una giornata di vendite dai massimi soprattutto per i mercati Usa. Oggi avremo, oltre alle richieste di sussidi di disoccupazione, la stima del GdpNow e la trimestrale di Google, vero market mover della settimana.



PMI DEI SERVIZI PESSIMI



I Pmi di ieri hanno sottolineato come il settore dei servizi sia in difficoltá su scala globale. Il dato é infatti in calo in tutto il mondo ad eccezione del Giappone che ha visto dei Pmi complessivamente buoni. Cala il Pmi in Europa, in Uk, in Usa ma il calo piú forte lo abbiamo avuto in Uk che é l'area economica che presenta i tassi di interesse piú alti in presenza di un'inflazione piú alta rispetto alle altre aree economiche. Un rallentamento importante c'é stato anche in Usa dove di fatto il Pmi dei servizi é sceso di ben 3 punti ma rimane ancora saldamente al di sopra di area 50. Il rallentamento dei servizi in Usa é importante in quanto l'economia americana é assolutamente trainata da questo settore che rappresenta oltre 2/3 dell'economia stessa. Questo dato potrebbe confermare quindi un rallentamento economico su scala globale, dato che dovrá essere confermato dalle letture degli altri dati in uscita in futuro, non solo sui Pmi ma anche lato mercato del lavoro.



MERCATI AL TEST DEI MINIMI DI MARZO



I mercati hanno totalizzato un forte recupero nel mese di aprile, parliamo di rialzi di oltre il 10% dai minimi visti durante il mese, recuperi che di fatto non cambiano il trend in atto nel lungo termine. Ieri abbiamo visto come i mercati siano sensbili ai massimi, infatti abbiamo assistito a forti vendite dai massimi sui mercati americani, con ribassi molto consistenti dai massimi, ribassi dell'ordine del -2%. La trimestrale di Tesla ha inciso molto in senso positivo, ma di fatto a livello tecnico la situazione nel lungo risulta alquanto compromessa. Il Nikkei nella notte va a testare proprio i minimi di marzo, minimi che sono stati venduti e che hanno portato il Nikkei ad un ribasso di circa il -1,4% dai massimi notturni. Attenzione alle dinamiche di breve in quanto potremmo assistere ad una fase di laterale per il mese di maggio all'interno del range di Aprile.



STASERA GOOGLE



Google é il market mover della settimana, la sua trimestrale potrebbe essere determinante per la direzionalitá di breve. Il titolo ha di fatto sempre mostrato delle trimestrali molto buone, senza criticitá importanti, perció é probabile vedere dei numeri buoni. Ció che crea incertezza é sicuramente il tema dazi, le tensioni commerciali e scenario macroeconomico, tutte condizioni che potrebbero portare ad una lettura negativa della trimestrale. Segnali negativi da Google non ce ne sono, pertanto in proiezione delle trimestraliu scorse potremmo aspettarci dei buoni numeri. Mercati in forte rercupero dopo la trimestrale di Tesla, una trimestrale pessima ma che ha portato il titolo ad un forte rialzo di circa il +5%. I mercati di fatto vengono venduti sui massimi, il rialzo é stato dovuto principalmente dall'apertura notturna della giornata di ieri, quindi possiamo dire tranquillamente che la giornata di ieri é stata una giornata di vendite dai massimi soprattutto per i mercati Usa. Oggi avremo, oltre alle richieste di sussidi di disoccupazione, la stima del GdpNow e la trimestrale di Google, vero market mover della settimana.I Pmi di ieri hanno sottolineato come il settore dei servizi sia in difficoltá su scala globale. Il dato é infatti in calo in tutto il mondo ad eccezione del Giappone che ha visto dei Pmi complessivamente buoni. Cala il Pmi in Europa, in Uk, in Usa ma il calo piú forte lo abbiamo avuto in Uk che é l'area economica che presenta i tassi di interesse piú alti in presenza di un'inflazione piú alta rispetto alle altre aree economiche. Un rallentamento importante c'é stato anche in Usa dove di fatto il Pmi dei servizi é sceso di ben 3 punti ma rimane ancora saldamente al di sopra di area 50. Il rallentamento dei servizi in Usa é importante in quanto l'economia americana é assolutamente trainata da questo settore che rappresenta oltre 2/3 dell'economia stessa. Questo dato potrebbe confermare quindi un rallentamento economico su scala globale, dato che dovrá essere confermato dalle letture degli altri dati in uscita in futuro, non solo sui Pmi ma anche lato mercato del lavoro.I mercati hanno totalizzato un forte recupero nel mese di aprile, parliamo di rialzi di oltre il 10% dai minimi visti durante il mese, recuperi che di fatto non cambiano il trend in atto nel lungo termine. Ieri abbiamo visto come i mercati siano sensbili ai massimi, infatti abbiamo assistito a forti vendite dai massimi sui mercati americani, con ribassi molto consistenti dai massimi, ribassi dell'ordine del -2%. La trimestrale di Tesla ha inciso molto in senso positivo, ma di fatto a livello tecnico la situazione nel lungo risulta alquanto compromessa. Il Nikkei nella notte va a testare proprio i minimi di marzo, minimi che sono stati venduti e che hanno portato il Nikkei ad un ribasso di circa il -1,4% dai massimi notturni. Attenzione alle dinamiche di breve in quanto potremmo assistere ad una fase di laterale per il mese di maggio all'interno del range di Aprile.Google é il market mover della settimana, la sua trimestrale potrebbe essere determinante per la direzionalitá di breve. Il titolo ha di fatto sempre mostrato delle trimestrali molto buone, senza criticitá importanti, perció é probabile vedere dei numeri buoni. Ció che crea incertezza é sicuramente il tema dazi, le tensioni commerciali e scenario macroeconomico, tutte condizioni che potrebbero portare ad una lettura negativa della trimestrale. Segnali negativi da Google non ce ne sono, pertanto in proiezione delle trimestraliu scorse potremmo aspettarci dei buoni numeri.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.