Mercati in rimbalzo prima della conferenza Apple su Iphone 16

Mercati che attuano un buon rimbalzo nella settimana che vedrá l'uscita del dato sull'inflazione e dei tagli della Bce, rimbalzo prettamente tecnico al momento, un preludio a quello che potrebbe essere il proseguimento del movimento ribassista strutturatosi nel corso delle scorse settimane. Oggi la presentazione del nuovo Iphone per Apple, il titolo é sotto il mirino degli operatori che non aspettano altro che un po' di volatilitá sul titolo.



MERCATI IN RECUPERO



Ottimo il recupero di oggi del Nikkei che supera il 3%, buono anche il rimbalzo del Dax vicino al 1% e ottimo recupero per i mercati americani che vedono un Dow Jones in grande spolvero con un +1,6% mentre Nasdaq, S&P500 e Russell gravitano attorno 1,4% di rendimento su base giornaliera. Un recupero prettamente tecnico, un contraccolpo dovuto ai forti ribassi visti la scorsa settimana con un forte movimento direzionale svoltosi in due trance, la prima il martedí e la seconda il venerdí con il mercoledí e giovedí come due giornate di pausa del movimento. La volatilitá rimane ancora elevata, lo spettro del ribasso di lungo periodo si é presentato ad inizio ad agosto con l'esplosione della volatilitá, una volatilitá che necessita di parecchio tempo prima di vedere un riassorbimento della stessa nel lungo periodo. La dinamica dei prezzi potrebbe essere simile a quella che abbiamo visto nel 2022 con alti e bassi continui su base settimanale che potrebbero finire con un ribasso importante dei mercati. Questo é il pericolo che al momento aleggia sui mercati e al quale gli investitori, soprattutto quelli di lungo periodo, devono prestare attenzione. La prudenza, parola d'ordine negli investimenti e nel trading, non é mai troppa in questi contesti di mercato.



ATTESA PER INFLAZIONE USA



Come anticipato nella mattinata di oggi, l'inflazione é il market mover della settimana insieme al possibile taglio dei tassi da parte della Bce. Al momento truflation misura l'inflazione a 1,17%, il dato piú basso da un anno a questa parte, dato molto distante da quello rilasciato dal Bls che vede invece un'inflazione al 2,9% e prevede un calo a 2,6%. Il dato é atteso in uscita per mercoledí, quindi per il momento si attende fino all'uscita del dato con i mercati che potrebbero attuare una fase laterale prima del movimento principale sul dato.

