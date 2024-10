Mercati Negativi prima dei Jolts

Dopo l'uscita dei PMI Europei al di sotto delle aspettative, é il turno dei Jolts che usciranno dopo la prima mezz'ora di negoziazioni in Usa. I mercati azionari soffrono una certa pressione ribassista che potrebbe essere ulteriormente confermata dall'apertura del cash Usa, il tutto dopo i forti ribassi visti nella giornata di ieri con un Nasdaq che registra un pauroso -3% con il titolo Nvidia come portabandiera del ribasso con un solido -9%. La situazione tecnica di rimbalzo vista nelle settimane scorse sembra vacillare sotto i colpi della volatilitá che ritorna imperante sul mercato dopo la meritata pausa di metá agosto. Si torna di nuovo a fare i conti con il deterioramento macro e l'aggiustamento dei rischi sul mercato.



RITORNO DEL FLIGHT TO QUALITY



Rendimenti obbligazionari in calo e ribasso dei mercati di rischio, la ricetta perfetta per quello che possiamo definire un vero e proprio flight to quality, ossia quel fenomeno che vede gli investitori ridurre i flussi di capitali verso il rischio per portarli in "volo" verso la qualitá, ossia verso un rapporto rischio/rendimento piú vantaggioso che al momento si vedee sul mercato obbligazionario. La riduzione dell'inflazione e il futuro ciclo di tagli dei tassi, porta gli investitori di lungo periodo a prediligere investimenti con rendimenti certi e con possibilitá di vedere dei drawdown piú contenuti sui prezzi, eventuali ribassi che verrebbero coperti dai flussi cedolari delle obbligazioni. In tal senso vediamo un ribasso generalizzato dei rendimenti delle economie piú sviluppate, come Uk, Usa, Italia, Germania, Francia, in sostanza ci si copre dal rischio.



TROPPO RISCHIO SUI MERCATI



Non solo l'azionario ha visto ribassi consistenti, anche mercati collaterali come le crypto hanno visto dei ribassi molto consistenti soprattutto su base mensile. Bitcoin, che rappresenta un asset di puro rischio, non riesce ad aggiornare massimi da marzo, emblema del fatto che il rischio inizia a non pagare piú come prima, o meglio, inizia a non essere piú conveniente. Ieri abbiamo assistito anche al crollo dei prezzi del petrolio, altro asset che indica di fatto il sentiment sull'economia. Una riduzione del prezzo coincide con un calo, almeno teoricamente, della domanda per l'energia e di conseguenza della produzione. Inoltre, osservando i fondamentali, il Buffett Indicator, indicatore che mette in relazione la capitalizzazione complessiva del mercato azionario Usa con il suo stesso Pil, vede un rapporto vicino al 200%, livelli che portano l'indicatore sulla sua seconda deviazione standard il che coincide con periodi in cui abbiamo assistito a forti ritracciamenti (se non crolli) del mercato azionario. Il deterioramente macroeconomico é matrice fondamentale di quanto stiamo vedendo in questi ultimi 2 mesi sui mercati.



JOLTS, LAVORO E INFLAZIONE



I dati Jolts, insieme agli ADP di domani, rappresentano l'antipasto di quello che sará il tasso di disoccupazione venerdí. Oggi vedremo alle 16:00 l'uscita di questi dati il cui esito sará relativamente irrilevante per l'andamento del trend complessivo al ribasso. Sicuramente i dati porteranno volatilitá, ulteriore volatilitá che potrebbe portare ad un peggioramento della situazione per venerdí. Ricordiamo che il tasso di disoccupazione per venerdí é atteso al ribasso al 4,2%, un dato che rappresenterebbe solamente un respiro prima di intraprendere un percorso statisticamente segnato al rialzo.

