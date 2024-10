Mercati tutti sui massimi. UsdJpy vanifica gli sforzi della Boj?

Giornata assolutamente rialzista, nessun segnale di debolezza, mercato fortemente improntati al rialzo, tutti. Nikkei va a testare i massimi di settembre, uno dei mercati cardine che mostra debolezza nel lungo periodo va a testare i massimi del mese che dovrebbe aver dato il "la" a quello che potrebbe essere un potenziale ribasso, oggi va a rompere quei massimi in sessione europea a mercato cash chiuso. UsdJpy si avvicina pericolosamente a 150, vanificando in parte gli sforzi condotti dalla Boj sul fronte delle manovre di politica monetaria attuati negli ultimi due anni, la situazione inizia a farsi scottante.



MERCATI ESTREMAMENTE RIALZISTI



Le impostazioni tecniche lasciano poco spazio alle interpretazioni, i mercati sono fortemente rialzisti, un rialzo fortemente dubbio cosí come abbiamo visto negli ultimi mesi dove c'é stata di fatto una corsa al ribasso che ha portato il mercato ad affrontare un periodo ad altissima volatilitá, volatilitá che ora rimane alta ma che porta comunque i mercati azionari al rialzo. Questo e uno degli elementi, uno dei tanti che pone il dubbio su questo rialzo che risulta essere estremamente tirato anche sul fronte del mercato Forex dove di fatto le major contro il dollaro stanno esprimendo la volontá di apprezzare il biglietto verde con movimenti estremamente lenti e faticosi, che non riescono ad esprimere appieno quello che sarebbe il desiderio di vedere un dollaro forte, cosa che il mercato in questo momento sembra faticare ad accettare. La situazione tecnica é impressionante al rialzo, sembra proprio che sia partito un altro trend rialzista ma la settimana é ancora lunga e solamente una chiusura negativa su alcuni indici in particolare, potrebbe essere determinante. Al momento la situazione é palesemente rialzista, nessun segnale di debolezza all'orizzonte dei massimi storici.



USDJPY, SFORZI VANIFICATI



Oltre all'azionario vediamo anche una certa propensione a vendere Yen contro dollari, una mossa del mercato che metterebbe in crisi una situazione giá complessa come quella del Giappone che si ritrova con un indice azionario a ridosso dei massimi e che si presenta debole all'appello di questo rialzo che stiamo vedendo in Usa e Europa. Lo Yen si sta deprezzando di nuovo, gli sforzi della Boj iniziano a sembrare uno sforzo inutile, soprattutto se dovessimo ritornare a vedere UsdJpy a 152, livello del secondo intervento massivo della Boj risalente al 2022. Il GIappone non vuole toccare i tassi, ma il mercato sembra voler costringere a tutti i costi questa mossa che andrebbe a ridurre ulteriormente la finestra di carry trade sul cambio, finestra ancora aperta e attiva dati i tassi di interesse.



NVIDIA VERSO LA VETTA



Il titolo sembra oramai destinato a rompere i suoi massimi storici con forza, punta i 140 senza vedere ulteriori ostacoli di fronte a questa salita poderosa sui timeframe piú importanti. Salgono anche altri titoli come Palantir, come Microstrategy, tutti titoli legati al mondo tech. Nel frattempo gli indicatori fondamentali come il Fear and Greed Index entrano nella soglia dell "estrema aviditá", mentre il Buffett Indicator é oramai fuori scala, ha rotto tutti i massimi possibili indicando di fatto un mercato azionario assolutamente ipercomprato e tirato all'estremo, neanche nel 2000 abbiamo visto livelli cosí alti di questo indicatore, durante la bolla delle dotcom. La situazione é estrema, la cautela é massima.

