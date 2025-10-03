per saperne di più
3 ottobre 2025

In live alle 18:00 la diretta "I Mercati in Sintesi" dove andremo ad analizzare l'attuale situazione dopo lo shutdown in Usa e il conseguente blocco dell'uscita dei dati macro. Alle 18:00 sul canale Youtube di XTB con David Pascucci  Clicca qui per partecipare alla Live  Link: https://www.youtube.com/live/djXW33DFvMM    

🍫Il mercato del cacao capitola all'inizio della stagione

3 ottobre 2025

I prezzi del cacao scendono di oltre il 4% oggi, segnando il terzo giorno del mese e al contempo il terzo giorno della stagione principale ufficiale 2025/2026. Dall’inizio di questa settimana il calo ha superato il 10%. Negli ultimi tre mesi (escludendo i costi di rollover) i prezzi sono crollati...

Nuovi Massimi senza dati

3 ottobre 2025

Come abbiamo giá ribadito nelle scorse settimane, i mercati rimangono tecnici in attesa di una svolta sui prezzi, una svolta che tarda ad arrivare e che non si manifesta anche grazie allo shutdown che ha di fatto messo un freno ai possibili market mover dei dati del mercato del lavoro. Nasdaq...

