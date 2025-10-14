Il PIL australiano batte le previsioni
Sommario: La crescita economica australiana raggiunge il suo ritmo più veloce in 6 anni, i servizi PMI per il mese di agosto I servizi cinesi...
News di mercato
Forte calo del Nikkei con una performance negativa di oltre il -2,5%, un calo che avviene dopo una giornata di recupero dovuto principalmente ad un rimbalzo tecnico, la volatilitá potrebbe essere aumentata strutturalmente da venerdí. Nel frattempo oro e argento segnano nuovi record nella...
Negli ultimi anni, l’attenzione di investitori e media si è concentrata principalmente sullo spettacolare aumento delle aziende legate alle tecnologie digitali e all’intelligenza artificiale. Intorno all’“AI” e al più ampio settore tecnologico si è sviluppata...
Più presto oggi, abbiamo ricevuto i dati sul commercio cinese di settembre, risultati più forti del previsto. Le esportazioni sono aumentate dell’8,3% su base annua, raggiungendo 328,6 miliardi di dollari (il livello più alto negli ultimi sei mesi), mentre le importazioni sono...
Sommario: La crescita economica australiana raggiunge il suo ritmo più veloce in 6 anni, i servizi PMI per il mese di agosto I servizi cinesi...
Sommario: Angela Merkel sostiene l'idea di svuotare i derivati dell'euro a Francoforte DAX (DE30 su xStation5) verifica il livello di...
Sommario: La PMI dei servizi potrebbe essere l'ultima possibilità per la sterlina Il deficit della bilancia commerciale USA dovrebbe...
Il dollaro USA è un chiaro vincitore martedì dato che l'indice ISM punta su una solida produzione statunitense e le preoccupazioni dei...
Sommario: I membri del MPC Carney, Haldane e Tenreyro conducono le udienze sul rapporto sull'inflazione Governor Carney: "MPC non ha previsioni...
Sommario: Il dollaro americano si riprenderà? AUDUSD sul supporto chiave Le azioni europee lottano contro gli Stati Uniti Agosto...
Un calo nell'indagine più recente del settore dal Regno Unito ha fatto poco per aiutare la sterlina questa mattina, con il tasso GBP / USD che...
Thomson Reuters IFR ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute GBPUSD. L'agenzia consiglia di prendere una posizione in sospeso sulla...
Sommario: I paesi dell'UEM sembrano preoccupati per la capacità del blocco di far fronte ai rialzi dei tassi d'interesse DAX (DE30...
Thomson Reuters IFR ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute USDJPY. L'agenzia raccomanda di prendere una posizione lunga in sospeso...
Sommario: Dati dell'indagine da Regno Unito, Stati Uniti e Canada L'ISM di produzione dovrebbe diminuire per un altro mese I banchieri...
Sommario: Il cane da guardia della Russia prevede di monitorare le valute virtuali La città giapponese testa il sistema...
Sembra che il mercato, invece di semplificarsi alla fine dell'estate, si stia complicatndo. Prima era la Turchia, una questione che non...
Sommario: La Lira turca ritorna sotto pressione; Segnala al banchiere anziano di uscire Escursione in Argentina dal 15% al 60% nel tentativo...
Sommario: Inflazione core USA PCE Y / Y: + 2,0% vs + 2,0% exp Il PIL canadese manca le previsioni. Q2 + 2,9% vs + 3,1% exp USDCAD sale a ritestare...
Sommario: L'Australia vuole sviluppare una piattaforma nazionale di blockchain L'OCSE progetta di organizzare una conferenza incentrata...
Nel pacchetto merceologico di questa settimana vi presentiamo 4 mercati che sembrano interessanti o che hanno pubblicato alcune importanti variazioni di...
Sommario: I titoli azionari europei iniziano la giornata in ampia misura, nonostante i risultati incoraggianti su Wall Street Le azioni italiane...
Sommario: L'inflazione tedesca dovrebbe accelerare in agosto Rapporto sul PIL canadese da rilasciare nel primo pomeriggio Si prevede che...
Sommario: PIL preliminare per il secondo trimestre degli Stati Uniti: + 4,2% rispetto al + 4,0% previsto La seconda lettura vede una crescita riveduta...
