per saperne di più
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.
Il 71% dei conti CFD al dettaglio perdono denaro.

News di mercato

Ribasso Nikkei

14 ottobre 2025

Forte calo del Nikkei con una performance negativa di oltre il -2,5%, un calo che avviene dopo una giornata di recupero dovuto principalmente ad un rimbalzo tecnico, la volatilitá potrebbe essere aumentata strutturalmente da venerdí. Nel frattempo oro e argento segnano nuovi record nella...

Di più

Le terre rare cinesi seppelliranno l'industria della difesa?

13 ottobre 2025

Negli ultimi anni, l’attenzione di investitori e media si è concentrata principalmente sullo spettacolare aumento delle aziende legate alle tecnologie digitali e all’intelligenza artificiale. Intorno all’“AI” e al più ampio settore tecnologico si è sviluppata...

Di più

Le esportazioni cinesi crescono al ritmo più veloce dall’inizio della guerra commerciale con gli Stati Uniti 🔎

13 ottobre 2025

Più presto oggi, abbiamo ricevuto i dati sul commercio cinese di settembre, risultati più forti del previsto. Le esportazioni sono aumentate dell’8,3% su base annua, raggiungendo 328,6 miliardi di dollari (il livello più alto negli ultimi sei mesi), mentre le importazioni sono...

Di più

5 settembre 2018
4 settembre 2018
3 settembre 2018
30 agosto 2018
29 agosto 2018

Calendario del mercato

Sentiment di mercato

Vedi quale percentuale di traders ha ora le posizioni long e quale le posizioni short.

Strumenti più in vista

Gli strumenti che hanno vinto / perso di più.

Unisciti a oltre 1.7 Milioni di investitori da tutto il mondo

Inizia ad investire Scarica subito Scarica subito