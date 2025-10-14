Molte migliori università offrono corsi di criptazione
Sommario: Quasi la metà delle migliori università del mondo conduce corsi di crittografia Due governi locali indiani creeranno certificati...
News di mercato
Forte calo del Nikkei con una performance negativa di oltre il -2,5%, un calo che avviene dopo una giornata di recupero dovuto principalmente ad un rimbalzo tecnico, la volatilitá potrebbe essere aumentata strutturalmente da venerdí. Nel frattempo oro e argento segnano nuovi record nella...
Di più
Negli ultimi anni, l’attenzione di investitori e media si è concentrata principalmente sullo spettacolare aumento delle aziende legate alle tecnologie digitali e all’intelligenza artificiale. Intorno all’“AI” e al più ampio settore tecnologico si è sviluppata...
Di più
Più presto oggi, abbiamo ricevuto i dati sul commercio cinese di settembre, risultati più forti del previsto. Le esportazioni sono aumentate dell’8,3% su base annua, raggiungendo 328,6 miliardi di dollari (il livello più alto negli ultimi sei mesi), mentre le importazioni sono...
Di più
Sommario: Quasi la metà delle migliori università del mondo conduce corsi di crittografia Due governi locali indiani creeranno certificati...
La sterlina è in aumento rispetto a tutti i suoi corrispettivi i più importanti oggi, dopo che Martedì ha visto la valuta colpire...
Aston Martin, casa automobilistica di lusso, sta preparando un'IPO alla Borsa di Londra. Se la quotazione andrà a buon fine, Aston Martin sarà...
Questo periodo è stato dominato dai discorsi del NAFTA e mercoledì è continuo di questa vicende. Ieri abbiamo scritto di...
Sommario: Ufficio di analisi economica sta per pubblicare una stampa rivista del PIL degli Stati Uniti Le vendite di case in attesa degli Stati...
Sommario: Il commercio tra Stati Uniti e Canada si è concentrato dopo l'accordo annunciato tra Stati Uniti e Messico Mnuchin si aspetta...
Sommario: Lo US30 schiaccia la resistenza, segue la US500 verso i massimi storici OIL in aumento, fai attenzione alla resistenza corrente L'USDPLN...
Sommario: La Francia sta preparando misure di emergenza per la Brexit no-deal DAX (DE30 su xStation5) flirta con il livello 12600 pts Prospettiva...
Sommario: Le vendite al dettaglio nel mese di luglio mancano le aspettative di un ampio margine I dati deboli riducono le probabilità di...
Sommario: Gli indici statunitensi hanno chiuso con nuovi massimi lunedì con Dow Jones (US30) che ha rotto la sua resistenza cruciale Stati...
Sommario: Le vendite al dettaglio svedesi dovrebbero riprendersi a luglio La fiducia dei consumatori CB confermerà la caduta segnalata da...
Morgan Stanley ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute EURUSD. La Banca raccomanda di prendere una posizione lunga in sospeso sulla coppia...
Sommario: Il grano è stato il meno colpito dalle guerre commerciali globali C'è spazio per il rimbalzo delle esportazioni di...
Sommario: Le Bahamas lanciano un sistema di credenziali basato sulla blockchain Bank of America considera l'utilizzo di un sistema di memorizzazione...
Sommario: Le azioni europee prendono piede all'inizio della nuova settimana DAX (DE30) non riesce a rompere una resistenza al suo primo tentativo BMW...
Sommario: Lo scatto delle azioni cinesi è stato alimentato da un altro aumento della salute dei profitti industriali Il dollaro USA viene...
Sommario: Le cifre dell' inflazione degli Stati Uniti e dell'Europa saranno sotto i riflettori nel corso della settimana Gli indici...
Sommario: I dati sui beni durevoli sono risultati più deboli del previsto Bullard sostiene che i mercati sono più accomodanti della...
Il dollaro USA è la valuta più debole di venerdì, perdendo i guadagni di giovedì in vista del discorso di Jackson Hole da parte...
Sommario: Il Kenya prevede di utilizzare la tecnologia blockchain nei risultati del sondaggio in tempo reale La SEC americana cambierà idea...
Il Paese di residenza specificato non è operativo. Seleziona un altro Paese.
La modifica della lingua influisce sul cambio di giurisdizione e autorità di regolamentazione finanziaria