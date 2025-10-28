Breaking News
Ieri: "La guerra commerciale non può con il mercato azionario" Le borse hanno registrato aumenti generalizzati nonostante l'imposizione...
News di mercato
PayPal conclude la stagione degli utili con un aumento spettacolare. Uno dei più grandi fornitori di servizi di pagamento al mondo ha pubblicato i propri risultati e ha annunciato la collaborazione con OpenAI. La valutazione della società cresce di oltre 10% nella sessione odierna. L’azienda...
Microsoft supera i 4000 miliardi di dollari di capitalizzazione all'apertura del mercato azionario il 28 ottobre. A poche ore dal tanto atteso taglio dei tassi, i mercati continuano a salire e al momento i titoli a superare la quota dei 4000 miliardi di dollari di capitalizzazione sono 3: Nvidia,...
Petrolio Il petrolio ha iniziato un calo netto dall’inizio dell’ultima settimana di ottobre, reagendo alla mancanza di un impatto visibile dalle recenti sanzioni USA contro le compagnie petrolifere russe. Le aziende che commerciano con Rosneft e Lukoil hanno tempo fino al 21 novembre per...
Oracle Corp. è una della azienda tecnologiche che combina l’evoluzione tecnologiche, con la diffusione dei nuovi strumenti. I punti...
Situazione stabile oggi, senza particolari sussulti, il Dax apre poco sotto la linea di fuoco dei 12090 mentre Oro e Petrolio rimangono stabili intorno...
La settimana scorsa abbiamo lasciato un'eredità rialzista che influenzerà positivamente in questa settimana, per la prima volta in molto...
17...
Partenza negativa sui mercati causa le nuove e probabili imposizioni commerciali tra USA e Cina, che porta i listini asiatici sotto pressioni. La settimana...
Sommario: La crescita dei prezzi di base perde le aspettative ad agosto Riksbank sembra improbabile che possa premere il grilletto quest'anno Ulteriore...
Sommario: Mark Carney ha espresso osservazioni riguardo alla prospettiva post-Brexit DAX (DE30 su xStation5) si sposta sopra la media mobile a...
Sommario: Un pacchetto di rilasci dall'economia cinese risulta essere misto Le azioni asiatiche guadagnano terreno a seguito di un discreto...
Morgan Stanley ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute GBPAUD. La Banca raccomanda di prendere una posizione lunga sulla coppia con i...
Sommario: L'inflazione svedese dovrebbe rimanere invariata ad agosto I dati dagli Stati Uniti potrebbero stimolare un'ulteriore volatilità...
L'USDTRY sta crollando del 4,5% dopo che la banca centrale ha deciso di alzare i tassi di interesse da già un alto livello del 17,75% ad un...
Sommario: Ricerca del Forum Economico Mondiale: Blockchain potrebbe incrementare il finanziamento del commercio di $ 1 trilione Consulente economico...
Sia il FTSE che la Sterlina sono poco cambiati nel giorno in cui i mercati attendono con impazienza i risultati di un trio di decisioni delle banche centrali....
Sommario: Tria minaccia di dimettersi dal momento che Five Star vuole assicurarsi almeno 10 miliardi di euro per il reddito base DAX (DE30 su xStation5)...
Sommario: Una forte liberazione dal mercato del lavoro dall'Australia supporta l'AUD in mattinata Il governo degli Stati Uniti chiede alla...
Sommario: La BCE e la BoE dovrebbero rimanere in attesa Grandi aspettative in vista della decisione CBRT L'inflazione core per gli IPC degli...
Sommario: Paris Saint-Germain (PSG), una delle squadre di calcio più famose e più ricche, lancia la propria moneta virtuale La Banca...
Sommario: La Banca del Canada rimane indecisa se continuare con i tassi invariati a differenza della Banca centrale europea L'inflazione...
