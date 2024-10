Mercato scarico di dati in laterale sui massimi. Finisce l'effetto Cina?

Mercati che oramai attendono i dati di domani con il Pil Usa, gli ordini di beni durevoli e le richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione. Ieri il taglio dei tassi e della riserva obbligatoria da parte della Cina ha spinto le quotazioni al rialzo, sia degli indici locali, sia dei mercati occidentali, oggi la situazione risulta essere diversa. Mercati piatti, in laterale sui massimi e solamente il petrolio come unico elemento degno di attenzione sui mercati con il suo ribasso di oltre il -1,5%. Al momento situazione tecnica statica con possibili oscillazioni nei range giá visti negli scorsi giorni.



EFFETTO CINA FINITO?



Gli indici cinesi si apprestano a dei ritracciamenti fisiologici dopo i fortissimi rialzi di ieri che hanno visto un China50 salire di circa il +8% dopo l'annuncio dei tagli dei tassi da parte del gigante asiatico. Dopo un'analisi a freddo, quindi dopo la fase euforica di ieri, possiamo tranquillamente dire che questo taglio dei tassi risulta essere la normale politica monetaria della Cina da un decennio a questa parte, una situazione assolutamente fisiologica, compreso il taglio della riserva, il tasso RRR portato in discesa di un -0,5%. La situazione cinese, al momento alle prese con una crisi immobiliare e un mercato interno alquanto compromesso, gira intorno all'inflazione, elemento che preso da solo ci dice in modo esauriente la condizione del gigante asiatico. Dalla fine della pandemia, la Cina non ha visto alcun segno di miglioramento, soprattutto dopo un periodo di deflazione che sembra essere lo specchio della domanda interna. A salvare la situazione attuale della Cina potrebbe essere solamente la domanda proveniente dall'estero, quindi da Europa e Usa, una domanda estera che potrebbe essere compromessa dall'eventuale rialzo dei tassi di disoccupazione, prima in Usa e poi in Europa. Al momento la situazione globale non sembra essere delle migliori, eppure i mercati azionari continuano tranquillamente a rimanere a ridosso dei massimi come se non ci fosse alcun rischio da prezzare.



AZIONARIO IN ATTESA



Non solo gli Usa, anche l'Europa attende i numeri provenienti dagli Usa che domani andranno al data-release del Pil Usa, previsto al 3% per il Q2 di quest'anno, inoltre vedremo gli ordini di beni durevoli e soprattutto le richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione. Quest'ultimo dato é il driver per la prossima settimana, quando uscirá il dato sul tasso di disoccupazione insieme ai Nonfarm Payrolls, dati che potrebbero essere a dir poco determinanti per il corso dei mercati azionari globali. La situazione tecnica vede nel breve dei trend rialzisti fino a prova contraria, trend relativamente deboli se consideriamo che non stiamo assistendo ad alcuna accelerazione rialzista degna di nota. In questo momento la situazione é attendista mentre i mercati continuano a presentare le stesse criticitá che erano giá presenti da qualche settimana a questa parte.



ASPETTATIVE SUI TASSI FED



Molto presto per dirlo, ma il monitoraggio delle aspettative degli operatori del CME sui futuri tassi risulta essere a dir poco fondamentale. Al momento gli operatori vedono i tassi per il prossimo 7 novembre al 4,25-4,5%, in pratica il 58% degli operatori si aspetta un taglio di uno 0,5% anche per la prossima riunione. Per dicembre l;82% degli operatori si attende i tassi uguali o al di sotto del 4,00-4,25%, in sostanza si intravedono ulteriori tagli importanti anche per le prossime riunioni della Fed. I prossimi dati macro, soprattutto quelli relativi al tasso di disoccupazione e le richieste di sussidi, potrebbero essere molto incidenti su questi dati il cui monitoraggio potrebbe essere determinante per capire cosa la Fed fará nel corso delle prossime riunioni.

