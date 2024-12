MicroStrategy e Palantir si uniscono al Nasdaq 100 nel rimpasto annuale, segnando una pietra miliare nel settore delle criptovalute e dell'intelligenza artificiale

In un importante cambiamento annunciato lo scorso venerdì, l'indice Nasdaq 100 accoglierà tre aziende tecnologiche ad alte prestazioni, mentre dirà addio a tre altre. L'attenzione si concentra su due innovatori tecnologici: MicroStrategy Inc. (MSTR.US), la compagnia di software diventata grande investitore in Bitcoin, e Palantir Technologies (PLTR.US), la potenza dell'analisi dei dati guidata dall'intelligenza artificiale. Insieme ad Axon Enterprise (AXON.US), si uniranno all'indice prestigioso a partire dal 23 dicembre. L'ingresso di MicroStrategy segna una pietra miliare per il mondo delle criptovalute, poiché le azioni della società sono aumentate del 500% quest'anno, grazie alla sua audace strategia su Bitcoin. Sotto la guida di Michael Saylor, l'azienda si è trasformata da una tradizionale società di software a diventare il più grande detentore corporate di Bitcoin, con partecipazioni valutate circa 44 miliardi di dollari. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Altrettanto impressionante è l'ascesa di Palantir Technologies, con le sue azioni che sono aumentate del 343% quest'anno. Co-fondata da Peter Thiel, l'azienda si è affermata come uno dei principali fornitori di soluzioni di analisi dei dati alimentate dall'intelligenza artificiale, servendo sia agenzie governative che imprese private. Il suo software è diventato fondamentale per le operazioni militari degli Stati Uniti e delle forze alleate in Ucraina e Israele. Axon Enterprise, il produttore di Taser e telecamere corporee per la polizia, completa il trio dei nuovi ingressi con un aumento del 150% del valore delle azioni da inizio anno, trainato dalle sue soluzioni software innovative alimentate dall'intelligenza artificiale. Per accogliere queste aggiunte, tre aziende usciranno dall'indice: il produttore di vaccini Moderna, il produttore di server Super Micro Computer e la società biotech Illumina. Si prevede che il ribilanciamento provochi un'attività di mercato significativa, con Bloomberg Intelligence che stima almeno 22 miliardi di dollari di acquisti legati agli ETF su vari titoli. Le modifiche riflettono l'influenza crescente delle criptovalute e dell'intelligenza artificiale nel settore tecnologico, con MicroStrategy e Palantir che fungono da esempi principali di come le aziende tecnologiche tradizionali possano evolversi e prosperare nei mercati emergenti. US100 (Intervallo D1) L'indice Nasdaq-100, rappresentato dal contratto US100, sta trattando ai massimi storici. Il massimo di metà novembre a 21.255 funge da livello di supporto iniziale per i rialzisti, con il massimo di metà luglio a 20.895, allineato strettamente con la media mobile a 50 giorni a 20.851, che fornisce supporto aggiuntivo. Per i ribassisti, gli obiettivi chiave includono la media mobile a 100 giorni e i massimi di agosto vicino a 19.917, che fungono da livelli critici di supporto.

L'RSI si sta consolidando vicino alla zona di ipercomprato, riflettendo un momentum rialzista sostenuto. Nel frattempo, il MACD si sta restringendo ma continua a mostrare una divergenza rialzista, sottolineando la forza del trend ascendente prevalente.

Fonte: xStation

