Negoziazioni tariffarie: aggiornamento di mercato 🔎

All'apertura della sessione statunitense, osserviamo guadagni dinamici. Gli indici sono già in aumento tra il 3,50% e il 4,00%. L'ottimismo è alimentato da informazioni “eccezionalmente” positive trasmesse dai rappresentanti dell'amministrazione statunitense riguardo alle negoziazioni commerciali. Aggiornamento per argomento Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Politica commerciale degli Stati Uniti e tariffe

Il consigliere senior della Casa Bianca, Hassett, ha sottolineato che gli Stati Uniti danno priorità ai partner commerciali chiave, in particolare agli alleati come Giappone e Corea del Sud, nelle prossime trattative sulle tariffe. Ha dichiarato che Trump è concentrato sull'ottenere un commercio equo e reciproco e valuterà le offerte dei paesi in questo contesto. Un piano è in fase di preparazione, che sarà presentato a Trump, delineando la tempistica e i partecipanti ai colloqui. Nel frattempo, la Corea del Sud ha chiaramente dichiarato che non si unirà alla Cina nell'opposizione alle tariffe statunitensi. Trump ha confermato queste priorità , riferendo un dialogo positivo con la Corea del Sud e esprimendo ottimismo riguardo ai prossimi colloqui con la Cina. Trump ha annunciato che una squadra della Corea del Sud è già in viaggio verso gli Stati Uniti e ha lodato la telefonata con il presidente ad interim di quel paese. Il primo ministro del Regno Unito, Starmer, ha dichiarato il suo supporto alla produzione domestica di acciaio e ha accelerato gli sforzi per ridurre le barriere commerciali. Negoziati con la Cina

Hassett e Trump hanno ripetutamente sottolineato che la Cina è il principale obiettivo della politica commerciale degli Stati Uniti. Trump si aspetta una telefonata da Pechino e afferma che la Cina “desidera molto fare” un accordo. Politica energetica e carbone

L'amministrazione statunitense promuove l'uso del carbone nell'energia e nell'industria. Le nuove regolamentazioni supportano l'uso del carbone nei data center per l'intelligenza artificiale e considerano di riconoscere il carbone utilizzato nella produzione di acciaio come materia prima critica. Le agenzie federali devono anche dare prioritĂ agli affitti minerari di carbone sulle terre federali. Trump ha anche sollevato il tema delle esportazioni di GNL statunitense nella sua conversazione con il presidente ad interim della Corea del Sud. Nel frattempo, il Segretario all'Energia degli Stati Uniti, Wright, visiterĂ il Medio Oriente per promuovere gli investimenti americani nel settore energetico.

