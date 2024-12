Netflix e Disney con record di spettatori durante gli eventi sportivi festivi 📺

Netflix (NFLX.US) e Disney (DIS.US) possono vantare ottimi risultati di ascolto per le principali partite durante la stagione natalizia nel mercato statunitense. In media, ogni partita NBA trasmessa il 25 dicembre ha attirato circa 5,25 milioni di spettatori, con il picco di ascolti per la partita tra i Los Angeles Lakers e i Golden State Warriors, che ha raggiunto i 8,32 milioni di spettatori. Questo ha stabilito un record di ascolti negli ultimi cinque anni. Per Disney, questa è una notizia molto positiva, considerando l'esposizione dell'azienda a questo mercato tramite i canali ESPN. Grazie ai diritti di trasmissione NBA, Disney ha registrato un aumento del 4% degli ascolti quest'anno, e le statistiche della stagione natalizia indicano un incremento dell'84% dell'interesse per gli sport sulla piattaforma rispetto all'anno precedente. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Netflix ha ottenuto successo anche con il suo segmento sportivo. La media degli ascolti per due partite della NFL durante il Natale è stata di quasi 25 milioni, con la partita tra i Baltimore Ravens e i Houston Texans che ha raggiunto il picco di 27 milioni di spettatori, stabilendo un record nella storia dello streaming NFL. Entrambe le aziende stanno espandendo la loro esposizione al mercato sportivo, modificando la formula tradizionale delle piattaforme di streaming solitamente associate a film, serie e produzioni documentaristiche. Visti i successi di quest'anno nell'ambito sportivo (inclusi il combattimento tra Jake Paul e Mike Tyson e le partite della NFL), ci si può aspettare che queste aziende aumentino ulteriormente la loro esposizione a questo segmento di intrattenimento.

