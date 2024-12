News del mattina (19.12.2024)

I mercati hanno registrato significativi cali alla fine della sessione di ieri dopo che la Fed ha ridotto i tassi d'interesse di 25 punti base, come previsto, portandoli al 4,5%, ma allo stesso tempo ha rivisitato in modo sostanziale le sue previsioni macroeconomiche e ha indicato un approccio più cauto nei confronti delle future mosse. Secondo Powell, potrebbero essere necessari più di 1-2 anni per raggiungere l'obiettivo di inflazione. In risposta, ieri abbiamo visto un calo di quasi l'1,5% del cambio EURUSD e una discesa del 4,5% delle quotazioni dell'US100.

Questa mattina anche la Banca del Giappone ha preso la sua decisione sui tassi. Non ci sono state sorprese in merito e la BoJ ha deciso di mantenere i tassi invariati al 0,25%. La distribuzione dei voti tra i banchieri è stata di 8 favorevoli a mantenere i tassi e 1 favorevole a un aumento. Lo yen inizialmente è sceso al livello più basso in un mese rispetto al dollaro, per poi rafforzarsi leggermente. Il cambio USDJPY si attesta attualmente nella zona di 155,00. Gli investitori ora aspettano una conferenza stampa con il presidente Ueda.

Ci sono anche molte novità in Nuova Zelanda. I dati sul PIL del terzo trimestre hanno mostrato un calo massiccio dell'1% su base trimestrale, un dato molto peggiore del -0,4% previsto, e una diminuzione del 1,5% su base annua, anch'essa molto peggiore delle attese. La Reserve Bank of New Zealand non è programmata per una riunione prima del 19 febbraio. Le aspettative per un taglio dei tassi di 50 punti base a quella riunione sono aumentate (e si prevedono ulteriori riduzioni nei successivi incontri). Il dollaro neozelandese ha subito una doppia pressione a causa di un USD forte e di dati interni deboli, con un calo del 2,5% nelle ultime 24 ore sul cambio NZDUSD.

I metalli preziosi stanno rimbalzando dopo le correzioni al ribasso di ieri, che hanno portato l'oro a supportare le zone indicate dalla media mobile esponenziale a 100 giorni.

Oggi gli investitori riceveranno anche una serie di dati macroeconomici importanti. Tra questi ci sono le decisioni della Norges Bank e della Riksbank, i dati dal mercato del lavoro polacco, la decisione della BoE, il rapporto sul PIL del terzo trimestre degli Stati Uniti, le richieste di disoccupazione negli Stati Uniti e i dati sulle scorte di gas negli Stati Uniti.

Bitcoin sta cercando di mantenersi sopra la barriera psicologica dei 100.000 dollari. La maggior parte delle criptovalute sta perdendo valore, rispecchiando un sentimento negativo derivato dai mercati tradizionali. Volatilità attualmente osservata nel mercato FX. Fonte: xStation Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile

