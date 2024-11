News del Mattino (01.11.2024)

Gli indici del Pacifico e dell’Asia stanno vivendo una sessione mista e non stanno seguendo i chiari ribassi registrati ieri sui principali indici statunitensi. Gli indici cinesi sono in rialzo tra lo 0,50% e l’1,00%, l’indice SG20cash di Singapore è in calo dello 0,02%, l’indice JP225 giapponese è in discesa dello 0,65%, mentre l’indice AU200.cash australiano è in crescita dello 0,20%.

Gli indici statunitensi hanno concluso la sessione con ribassi tra l’1,60% e il 2,00%. I motivi principali di questi cali sono state le previsioni deludenti nei report di aziende come Microsoft (MSFT.US) e Meta Platforms (META.US) e l’incertezza legata alle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti.

Sembra che il sentimento di mercato si stia spostando da uno in cui tutto ciò che riguarda l'intelligenza artificiale (IA) portava guadagni a uno in cui gli investitori stanno effettivamente prestando attenzione alla redditività e agli investimenti intensivi di capitale richiesti dall'IA.

I cali maggiori sono stati osservati tra le aziende del settore tecnologico e dei semiconduttori. Le maggiori perdite sono state registrate da aziende come SMCI (-12%), ARM (-8,50%), Microsoft (-6,00%) e Nvidia (-4,80%).

Apple ha perso l'1,90% nel trading after-hours dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali. Nonostante la reazione negativa degli investitori, i risultati del gigante tecnologico sono stati da record e hanno superato le aspettative degli analisti, con un utile per azione rettificato di $1,64 e un nuovo record di ricavi di $94,93 miliardi. Il calo delle azioni Apple post-seduta conferma solo il sentimento negativo e l’alta incertezza prevalente sul mercato.

Nel frattempo, Amazon (AMZN.US) ha guadagnato oltre il 6,00% nel trading after-hours. Il report ha superato le aspettative sia per i ricavi che per l’utile per azione, anche se il segmento AWS ha leggermente sottoperformato rispetto alle stime. I ricavi netti sono cresciuti dell’11% anno su anno a $158,88 miliardi, superando l'estremità superiore delle previsioni iniziali dell'azienda. L'utile per azione è aumentato a $1,43 (+52% rispetto al Q3 2023: $0,94). I ricavi del segmento AWS sono saliti a $27,45 miliardi, ripetendo un incremento del 19% per il secondo trimestre consecutivo.

Oggi, l’attenzione degli investitori sarà rivolta principalmente al report NFP (Non-Farm Payroll) sul mercato del lavoro statunitense. Attualmente è il report più cruciale, monitorato attentamente dai funzionari della Fed in vista della decisione sui tassi di interesse della prossima settimana.

La lettura finale dell'indice PMI del settore manifatturiero giapponese di au Jibun Bank è scesa a 49,2 in ottobre rispetto a 49,7 in settembre. È stato un lieve aumento rispetto alla lettura preliminare di 49,0. Tuttavia, l’indice è rimasto al di sotto della soglia di 50,0, che separa l'espansione dalla contrazione, per il quarto mese consecutivo.

L'attività del settore manifatturiero cinese è rimbalzata in ottobre dopo un calo il mese precedente, con produzione e nuovi ordini in crescita al ritmo più veloce da giugno. L’indice PMI si è attestato a 50,3 rispetto a 49,3 di settembre e alle aspettative di 49,6.

L'oro è in rialzo dello 0,15% a $2.750 per oncia, in leggero recupero dopo il calo più profondo di ieri. L’argento è in calo dello 0,05% a $32,60.

Il petrolio è in rialzo dello 0,07%, tornando sopra i $70 al barile a $70,70. I prezzi del petrolio stanno salendo nonostante il sell-off delle azioni statunitensi a seguito di rapporti secondo cui l’Iran si starebbe preparando ad attaccare Israele dall’Iraq nei prossimi giorni.