News del mattino (06.01.2025)

I mercati asiatici stanno estendendo il calo iniziato la scorsa settimana, anche se i dati PMI Caixin per i servizi pubblicati oggi sono risultati migliori del previsto. Tuttavia, accostando i dati al report industriale, il quadro complessivo dell'economia per dicembre peggiora (lettura composita).

Il sentiment non è stato supportato nemmeno dalle dichiarazioni di sabato della PBoC, che ha svelato nuovi piani per stimolare l'economia, tra cui: l'aumento del sostegno finanziario per l'innovazione tecnologica e la fornitura di liquidità al mercato azionario.

Il dollaro canadese si sta rafforzando oggi dopo che Reuters ha riferito che l'attuale primo ministro Trudeau si dimetterà mercoledì/giovedì.

I futures europei puntano ad un'apertura della sessione leggermente in rialzo I contratti Eurostoxx 50 guadagnano attualmente lo 0,25%.

Il cambio USD/JPY è salito leggermente sopra 157,80 La sessione di oggi è stata la prima dell'anno per i mercati giapponesi. Il governatore della Banca del Giappone Ueda ha parlato, ma non ha fornito indicazioni chiare sui tempi di un rialzo dei tassi di interesse. Oggi il Nikkei giapponese ha perso l'1,65% rispetto all'ultima sessione del 2024.

Oggi sono stati registrati guadagni di oltre l'8% nel gas naturale, che ancora una volta beneficia delle previsioni meteorologiche che richiedono un significativo raffreddamento nella parte orientale degli Stati Uniti.

Bitcoin ha riguadagnato terreno dopo le negoziazioni del fine settimana ed è tornato vicino alla barriera rotonda dei 100.000 dollari.

L'attenzione degli investitori si rivolge oggi ai dati PMI dei servizi delle principali economie mondiali. Anche l’inflazione tedesca per dicembre potrebbe rivelarsi un dato importante. Nelle ore di apertura della sessione di Wall Street apprenderemo anche i dati sugli ordini di beni durevoli statunitensi.

