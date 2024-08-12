News del mattino (12.08.2024)

La sessione nella regione Asia-Pacifico si sta svolgendo in uno stato d'animo leggermente positivo, ma la volatilità è limitata. Il mercato giapponese, che è stato il principale motore della recente volatilità, rimane chiuso oggi a causa della festività del Mountain Day.

I dati macroeconomici chiave di questa settimana sono il rapporto sull’inflazione CPI statunitense per luglio. La pubblicazione è prevista per mercoledì alle 14:30 CET. Le aspettative presuppongono che l'IPC rimanga al 3,00% su base annua, invariato rispetto alla lettura di giugno. Tuttavia, si ipotizza che i dati potrebbero mostrare un calo sotto il 3,00% per la prima volta in questo ciclo.

Gli indici cinesi sono in rialzo di circa lo 0,40-0,60%, l'australiano S&P/ASX200 è in ribasso dello 0,25% e i contratti future sull'indice di Singapore SG20cash sono in ribasso dello 0,95%.

I contratti futures europei segnalano un'apertura in rialzo anche per la sessione cash nel Vecchio Continente. L'UK100 è in rialzo dello 0,20% e il DAX è in rialzo dello 0,10% a 17.860 punti.

Sul mercato Forex nella prima parte della giornata osserviamo un indebolimento dello yen giapponese. La coppia USDJPY è in rialzo dello 0,35% a 147,1400. D’altro canto, il dollaro australiano e quello neozelandese sono tra le valute più forti, con guadagni che vanno dallo 0,1% fino allo 0,7%.

Nella politica globale, il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin sta accelerando il ritmo di dispiegamento della portaerei Abraham Lincoln e di assistenza ai sottomarini in Medio Oriente. Ciò è in risposta alla minaccia di un imminente attacco di Iran/Hezbollah/Hamas contro Israele.

Michelle Bowman ha commentato sabato la situazione relativa alla politica monetaria statunitense. Il banchiere ha affermato che permangono rischi al rialzo per l'inflazione, compresi i fattori immobiliari e geopolitici, e ha esortato alla pazienza nelle decisioni di politica monetaria.

Lunedì la banca centrale australiana ha dichiarato che le previsioni economiche sono piene di significativa incertezza, che è uno dei motivi per cui i politici hanno mantenuto i tassi di interesse invariati in attesa di ulteriori dati.

Catherine Mann, membro del comitato di politica monetaria della BoE, ha dichiarato in un Economics Show al Financial Times che i prezzi di beni e servizi aumenteranno nuovamente e che le pressioni salariali nell'economia potrebbero richiedere anni. Mann resta preoccupato per il rischio di aumento dell'inflazione, nonostante il tasso di interesse principale sia rimasto al 2% a giugno.

Il Bitcoin non è riuscito a rimanere al di sopra del livello di 60.000 dollari durante il fine settimana. Domenica, a fine giornata, si è registrato un calo sotto questo livello, mentre oggi il ribasso è dello 0,30%, portandolo a 58.500 dollari.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.