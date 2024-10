News del mattino (12.09.2024)

Ieri Wall Street si è chiusa con solidi guadagni negli indici e i futures sul Nasdaq 100 (US100) hanno proseguito ill rialzo di ieri. Il Nasdaq 100 ha guadagnato oltre il 2%, sostenuto da un rimbalzo del 6% delle azioni Nvidia, l'S&P 500 è cresciuto di oltre l'1% e il DJIA è aumentato relativamente poco; dello 0,2%.

I dati CPI statunitensi di ieri per agosto sono arrivati ​​per lo più in linea con le aspettative, con l'inflazione in calo su base annua al 2,5% rispetto al 2,9% di luglio; l'aumento mensile dello 0,3% dell'inflazione è stato una sorpresa minima, con i mercati che si aspettavano lo 0,2%.

La sorpresa è arrivata dal settore abitativo. L'inflazione dei servizi, escluso il settore abitativo, è stata la seconda più bassa di quest'anno; inoltre, i prezzi del carburante hanno contribuito fortemente alla lettura più bassa che potrebbe essere interpretata come un segnale dell'inizio dell'allentamento della politica della Fed, a partire da settembre, con ampio spazio per i tagli dei tassi.

I guadagni del mercato cinese sono stati misti; l'Hang Seng è cresciuto di oltre l'1,2%, guidato dai guadagni dei giganti tecnologici quotati a Hong Kong, ma l'indice CSI della Cina continentale è aumentato di meno dello 0,2%, indicando un sentiment debole nei confronti delle società domestiche.

Sulla scia di un rimbalzo del Nasdaq 100 statunitense, il Nikkei giapponese è salito di oltre il 3% e il Topix ha guadagnato il 2%. Anche l'indice di riferimento sudcoreano KOSPI ha registrato solidi guadagni. L'indice MSCI Asia-Pacific ha registrato l'aumento maggiore da quasi un mese, mentre il Nikkei ha interrotto il calo di 7 sessioni.

Lo yen giapponese sta perdendo terreno rispetto al dollaro nonostante i commenti di Tamura della Banca del Giappone, che ha indicato che i tassi in Giappone dovrebbero salire all'1% entro il 2027, livello al quale si trova attualmente il tasso di interesse neutrale.

Secondo Tamura, i mercati stanno scontando un ritmo molto tranquillo di aumenti dei tassi della BoJ, e se i banchieri decidessero di farlo, rischierebbero di aumentare i tassi troppo rapidamente e probabilmente sarebbero costretti ad aumentare i tassi drasticamente in seguito. Tamura è noto per la sua posizione hawkish sulla politica bancaria.

Tamura ritiene che la tendenza alla crescita dei salari nell'economia sia costante, mentre le aziende giapponesi stanno trasferendo ai consumatori più costi derivanti dalle importazioni rispetto al solito.

Il membro della BoJ ha inoltre sottolineato che il paese sta affrontando carenze di manodopera nel mercato del lavoro, creando ulteriori pressioni inflazionistiche.

I dati della BoJ mostrano che il tasso di crescita dei prezzi dei beni aziendali in Giappone è rallentato per la prima volta in otto mesi. I prezzi dei beni aziendali giapponesi sono aumentati del 2,5% su base annua ad agosto, rispetto al 3,0% su base annua a luglio.

L'USDJPY si è ritirato di quasi 600 pips, a seguito dei commenti di Tamura da 142,9 a 142,3, ma il movimento è stato ora cancellato e la coppia continua i suoi guadagni.

Tra le materie prime agricole, il grano è il vincitore assoluto questa mattina. Il sentiment nel mercato dei metalli preziosi rimane positivo, con l'oro in guadagno dello 0,3%. L' EURUSD è in aumento di un modesto 0,04% e viene scambiato leggermente sopra 1,10.

L'amministratore delegato di Goldman Sachs, Solomon, ha indicato che la sua previsione di base è un taglio dei tassi statunitensi di 25 punti base a settembre, poiché una decisione di 50 punti base potrebbe avvenire in circostanze leggermente più "estreme" per l'economia.

