News del mattino (17.09.2024)

Wall Street ha chiuso la sessione di ieri con un sentiment misto, sebbene gli indici di riferimento siano riusciti a cancellare gran parte dei cali prima della chiusura. Il Nasdaq 100 ha perso più dello 0,4%, ma l'S&P 500 ha guadagnato quasi lo 0,14% e il DJIA più dello 0,5%. Attualmente, i futures sono in leggero rialzo, e le letture chiave della giornata saranno le vendite al dettaglio (13:30 BST) e la produzione industriale (14:15 BST).

I cali tra le BigTech companies sono stati guidati da un ritiro di quasi il 3% di Apple, che è trascinato al ribasso dalle notizie sugli ordini più bassi per l'iPhone 16; i primi dati di mercato mostrano che le prenotazioni per i nuovi telefoni sono in calo di circa il 13% rispetto al debutto del modello 15 dell'anno scorso. Anche Nvidia ha avuto prestazioni scarse, perdendo quasi il 2%.

Gli investitori sono fiduciosi che la Fed taglierà i tassi di interesse e le aspettative per un taglio di 50 punti base sono in aumento; tale scenario è stato considerato più probabile da JP Morgan, e i democratici guidati da Elizabeth Warren hanno inviato una lettera alla Fed, chiedendo un taglio di 75 punti base.

Inaspettatamente, l'indice regionale NY Fed di ieri ha indicato un record storico dal 2022 (11,5 contro le previsioni di -4,3 dopo -4,7 in precedenza) e la prima volta che ha registrato un aumento da novembre 2023. I rispondenti al sondaggio erano più ottimisti sullo stato dell'economia, sebbene abbiano dichiarato una spesa per gli investimenti leggermente inferiore.

Gli ordini e le consegne nuovi si sono rivelati molto più alti delle aspettative, con i prezzi a circa lo stesso livello di luglio. L'occupazione tra i rispondenti al sondaggio è diminuita insieme alla spesa, a un ritmo moderato, ma l'ottimismo per la ripresa dell'economia è arrivato a livelli molto solidi prima dei tagli dei tassi della Fed.

La sessione sui mercati azionari in Asia è stata mista. L'Hang Seng ha guadagnato quasi l'1,5%, ma il CSI 300 cinese domestico ha perso quasi lo 0,5%, mostrando che il sentiment nell'indice di riferimento cinese continentale è debole.

Il Nikkei giapponese ha perso l'1,5%, e il KOSPI ha scambiato in flat, nonostante un calo di quasi il 4% del prezzo delle azioni del produttore di chip di memoria SK Hynix. Il Sensex indiano ha resistito ai cali e ha chiuso la sessione con una nota positiva simbolica.

Il sentiment del mercato delle criptovalute rimane debole, con Bitcoin che scambia vicino a $58.500, ancora quasi il 3% al di sotto della media esponenziale a 200 sessioni e il prezzo medio di acquisto degli indirizzi a breve termine così come degli ETF statunitensi, indicando che una parte considerevole degli investitori sta registrando perdite non realizzate.

Si vede un sentiment leggermente migliore in Europa. I contratti sul DAX, FTSE ed Euro Stoxx stanno guadagnando leggermente; alle 10:00 BST conosceremo i dati ZEW dalla Germania. Il mercato si aspetta che il sentiment nell'economia tedesca cali ulteriormente da livelli già molto bassi.

Gli scambi sui contratti del cotone sono stati sospesi ieri a causa dell'elevata volatilità, e oggi gli operatori tornano sul mercato in uno stato d'animo leggermente meno euforico, scambiando la merce da $72,5 per balla.

L'euforia di ieri nel mercato del cotone è stata sostenuta dalla prospettiva degli uragani (Francine, Gordon e la formazione di nuovi fronti nell'Atlantico) negli stati chiave della coltivazione del cotone del Mississippi e della Louisiana, dove le inondazioni e le forti piogge sono arrivate in un momento cruciale del raccolto, probabilmente riducendo l'offerta nelle regioni dove fino a poco tempo fa gli operatori si aspettavano un raccolto di alta qualità e una produzione considerevole.

Le esportazioni di Singapore sono diminuite del -4,7% mese su mese ad agosto, rispetto a una previsione di crescita del 2,7% e un rimbalzo del 12,2% a luglio.

Gli analisti di Citigroup vedono sia Harris che Trump come candidati negativi per i mercati azionari e sperano in un Congresso diviso.

Il consigliere economico della Casa Bianca, Brainard, ha indicato che l'economia statunitense può aspettarsi uno scenario molto positivo nell'orizzonte di 6-12 mesi se vengono prese buone decisioni a livello di politica monetaria; ha sottolineato che è necessario costruire molte nuove case, poiché una parte considerevole della pressione sui prezzi è dovuta a un'offerta insufficiente nel mercato immobiliare.

