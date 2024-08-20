News del mattino (20.08.2024)

La bassa volatilità di ieri a Wall Street ha portato a una sessione altrettanto priva di direzione nella regione Asia-Pacifico oggi. Gli indici cinesi sono in calo tra lo 0,70% e l'1,00%, il Nikkei 225 giapponese è in rialzo dello 0,70%, l'S&P/ASX200 australiano è in calo dello 0,20%, e i futures sull'indice SG20cash di Singapore sono in rialzo dello 0,55%.

I futures sugli indici europei indicano un'apertura piatta della sessione, senza una chiara direzione. Il DAX è in rialzo dello 0,03%, mentre il UK100 è in calo dello 0,05%.

Nel mercato forex, il dollaro neozelandese è una delle valute più forti nella prima parte della giornata. D'altra parte, lo yen giapponese si sta indebolendo significativamente, con perdite che vanno dallo 0,3% allo 0,5%. L'USD/JPY è in rialzo dello 0,40%, tornando al di sopra del livello 147.0000.

La Banca Centrale Cinese ha lasciato invariati i tassi d'interesse nella sua fissazione mensile di martedì, in linea con le aspettative del mercato. Il Loan Prime Rate (LPR) a un anno è stato mantenuto al 3,35%, mentre il LPR a cinque anni è rimasto invariato al 3,85%.

Oggi sono stati rilasciati i verbali dell'ultima riunione della Reserve Bank of Australia. Il rapporto rivela che la RBA ha considerato di aumentare i tassi d'interesse ad agosto a causa delle preoccupazioni continue che l'inflazione possa rimanere elevata per un periodo prolungato.

Tuttavia, il tasso d'interesse è stato alla fine mantenuto invariato al 4,35%. I membri del consiglio hanno notato che il rischio di non raggiungere l'obiettivo di inflazione entro la fine del 2025 è aumentato significativamente. Questa visione è in linea con la posizione aggressiva del governatore Michele Bullock durante la conferenza stampa successiva all'annuncio della decisione.

Joe Biden, in un lungo discorso all'apertura della Convenzione Nazionale Democratica, ha esortato la convenzione a sostenere Kamala Harris come sua successore, affermando che sceglierla come vicepresidente è stata la migliore decisione che abbia preso in tutta la sua carriera.

Il candidato repubblicano alla presidenza, Donald Trump, ha dichiarato lunedì che se vincerà le elezioni di novembre, prenderà in considerazione la possibilità di porre fine al credito d'imposta di 7.500 dollari per l'acquisto di veicoli elettrici. Trump ha anche detto che sarebbe aperto a nominare il CEO di Tesla, Elon Musk, a una posizione nel gabinetto o come consulente.

Nel mercato delle criptovalute, stiamo assistendo a un significativo rimbalzo. Bitcoin è in rialzo del 3,80%, tornando al livello di 61.300 dollari, superando la resistenza al livello psicologico di 60.000 dollari. Ethereum è in rialzo dell'1,90% a 2.680 dollari, e altre altcoin sono collettivamente in rialzo dell'1,60%, con una capitalizzazione di mercato totale di 580 miliardi di dollari.

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