NFP all'ombra dei dazi🔎

Il rapporto sul mercato del lavoro sullo sfondo mentre si intensifica la guerra commerciale 📌 Oggi alle 14:30 verrà pubblicato il rapporto sull'occupazione degli Stati Uniti – NFP. In circostanze normali, questo sarebbe uno dei rapporti più importanti del mese. Tuttavia, dopo l'annuncio di nuovi dazi ritorsivi da parte dell'amministrazione Trump, l'NFP ora assume un ruolo più secondario. Tuttavia, i dati che vedremo potrebbero avere una grande importanza per la Fed nel contesto degli ulteriori sforzi per combattere l'inflazione. Previsioni NFP (consenso di mercato): Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Previsione: 140k

Precedente: 151k Bloomberg Economics prevede un movimento leggermente diverso dell'NFP, con una solida crescita dei posti di lavoro non agricoli a marzo — 200k posti di lavoro stagionalmente aggiustati (rispetto ai 151k di febbraio), che supera il consenso di mercato di 60k. Questo aumento è parzialmente atteso a causa di fattori temporanei come il miglioramento delle condizioni meteorologiche (circa 60k nuovi posti di lavoro, principalmente nei settori edilizio e tempo libero e ospitalità ), il ripristino dei pagamenti dei sussidi governativi e l'aumento delle assunzioni nel commercio e nei trasporti in risposta all'annuncio dei dazi. Si prevede che la disoccupazione salga al 4,2% (dal 4,1% di febbraio), e che le retribuzioni orarie medie aumentino dello 0,2% su base mensile, inferiore rispetto a febbraio (0,3%), spiegato da una maggiore incidenza di settori a bassa retribuzione nel totale dei nuovi posti di lavoro. I dati sul mercato del lavoro rimangono un elemento importante nel definire il panorama complessivo del mercato, anche se rispetto alle situazioni tipiche, la loro rilevanza potrebbe essere leggermente inferiore, specialmente data l'attuale sentiment di mercato. Forti vendite e preoccupazioni aumentate da parte degli investitori potrebbero portare a una reazione più calma a una lettura più alta, mentre un risultato peggiore potrebbe essere interpretato come un ulteriore catalizzatore per ribassi più profondi. Nonostante le preoccupazioni del mercato, vale la pena ricordare che Powell ha sottolineato che la Fed non ha fretta — è difficile aspettarsi una risposta rapida con tagli dei tassi o stimoli aggiuntivi a meno che i dati concreti non confermino un rallentamento economico chiaro. Prospettive a lungo termine

Nel breve termine, le prospettive del mercato del lavoro potrebbero rimanere ottimistiche. Tuttavia, altri dati macroeconomici, come la recente lettura dell'ISM o il sentiment dei consumatori, potrebbero suggerire debolezza nel lungo periodo. Lettura ADP più alta

Mercoledì abbiamo visto letture ADP superiori alle aspettative per il settore privato. La stretta correlazione tra questo rapporto e l'NFP supporta l'ipotesi di letture simili più alte nell'NFP di oggi. TNOTE chart (1D) I bond a 10 anni stanno salendo al loro livello più alto dal mese di ottobre 2024. I movimenti dei rendimenti dipenderanno fortemente dal sentiment riguardo alla politica della Fed, che potrebbe essere influenzato dai dati dell'NFP. La fuga di capitali verso asset più sicuri supporta l'aumento dei prezzi dei bond, ma vale la pena ricordare che il sentiment degli investitori potrebbe essere indebolito dalle prospettive di una recessione posticipata. Fonte: xStation 5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.