NIkkei perde il -2%, Nvidia fa nuovi Massimi. Oggi giornata tecnica

Oggi é una giornata tecnica, cosí come dovrebbe essere la settimana in generale che é priva di dati macro altamente rilevanti eccetto la trimestrale di Tesla di domani e le richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione in uscita giovedí. Stanotte cede pesantemente il Nikkei con un -2%, mentre ieri sera abbiamo visto il record di quotazione di Nvidia che si avvicina ad Apple in termini di market cap con i suoi 3525 miliardi di dollari. Il dollaro rimane forte e porta EurUsd ai minimi insieme a UsdJpy che invece registra nuovi massimi da qualche settimana a questa parte.



NIKKEI MOLTO NEGATIVO. ATTENTI AI SEGNALI DI RIBASSO SULL'AZIONARIO



L'osservato speciale per chi vede un mercato che dovrebbe essere ribassista é proprio il Nikkei. L'indice si trova in una condizione tecnica paritcolare che vede il test dei massimi di settembre come dei massimi che potrebbero essere venduti come input ad un movimento ribassista importante nel lungo periodo. Come abbiamo visto nel corso degli scorsi giorni, soprattutto da inizio ottobre, ogni qualvolta il Nikkei si e avvicinato ai massimi di settembre a ridosso dei 40.000 punti, é stato respinto sempre con molta forza. La prima volta quando ha registrato i nuovi massimi di settembre, buttati giú con un movimento da massimo a minimo dell'ordine del -6,5%, poi successivamente con la rottura degli stessi con un movimento del -3,5% e oggi si conferma questo come livello di resistenza con un -2% che sa di ribasso strutturale. Il Nikkei cosí negativo spinge ad osservare con molta attenzione anche gli altri indici globali, soprattutto quelli che si trovano ora sui massimi storici, parliamo quindi di Dax e degli americani in generale che continuano a spingere sui massimi senza tanti problemi. Ieri il cedimento di Dow Jones e Russell é stato parecchio indicativo di un indebolimento dai massimi, mentre Nasdaq e S&P500 hanno retto l'urto grazie anche alla performance incredibile di Nvidia che ha aggiunto circa 120 miliardi di dollari di market cap in una sola seduta.



NVIDIA DA RECORD



Performance giornaliera di oltre il +4% e quotazioni che arrivano a 143,70 dollari con una market cap a 3525 miliardi di dollari. Consideriamo che Apple, la prima azienda per market cap al mondo, quota a 3595 miliardi di dollari, cifre oramai che sono completamente disallineate rispetto a quanto vediamo nel resto del mondo, dove ad esempio una LVMH quota 1/10 rispetto a queste aziende, uno squilibrio che non ha senso in un mercato finanziario sano. Al momento non vediamo segni di cedimento da parte di Nvidia, il mercato continua a prezzare degli utili ancora non conseguiti e l'azienda capitalizza circa 60 volte il suo fatturato del 2023. La situazione sul titolo si fa veramente sempre piú assurda considerando il fatto che si sta creando una bolla euforica sull'intero settore dell'Ia che, almeno per il momento risulta essere sicuramente promettente, ma non a giustificare dei prezzi che sul mercato risultano essere particolarmente eccessivi rispetto a tutto il resto del mondo.



DOLLARO ANCORA FORTE



Il dollaro risulta essere ancora forte sul mercato e spinge le quotazioni di EurUsd e GbpUsd ancora sui minimi del mese. Questa situazione potrebbe non durare a lungo viste le conformazioni tecniche sviluppatesi nel corso degli scorsi mesi, con dinamiche di prezzo che per tutto il 2023 e gran parte del 2024 che hanno spinto al ribasso questi cambi a favore del dollaro, ma senza successo. UsdJpy ritorna sopra i 150, la BoJ rimane al momento immobile di fronte a questa situazione, pertanto si attendono sviluppi su questo cambio che al momento risulta essere, da un anno a questa parte, il vero driver del Forex.

