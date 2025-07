Nikkei Super dopo Accordo Dazi

Dollaro Inchiodato. Oggi Google e Tesla Oggi le vendite di case esistenti come unico dato macro rilevante, poi in serata le trimestrali di Google e Tesla potrebbero scaldare gli animi per la giornata di domani quando inizieranno ad esserci i market mover veri, ossia la Bce e i PMI globali. Attenzione perché in nottata abbiamo assistito ad un forte rialzo del Nikkei dovuto essenzialmente ad un nuovo accordo commerciale tra Giappone e Usa, un accordo che ha sicuramente mosso il Nikkei ma ha lasciato il dollaro inchiodato sui livelli visti nel corso degli scorsi giorni.



NIKKEI SUPER E NUOVO ACCORDO COMMERCIALE GIAPPONE-USA



Nikkei fortissimo al rialzo con un +3,5% che porta le quotazioni a nuovi massimi che puntano i massimi storici segnati lo scorso anno. Questo rialzo porta a il Nikkei a segnare un +35% dai minimi di aprile, una performance molto vicina a quella del Nasdaq, quest'ultimo é l'indice piú forte in assoluto dai minimi di aprile. Nikkei quindi segna la seconda performance piú forte tra gli indici globali, una performance che spaventa in termini di tempo e che dovrebbe farci riflettere sulla bontá di questi rialzi. Al momento la reazione si vede anche sull'obbligazionario giapponese che vede rendimenti in rialzo sul decennale che si porta a 1,575%, livelli di rendimento massimi che abbiamo visto anche nel corso degli scorsi mesi. Il dollaro rimane sostanzialmente fermo, non si notano movimenti importanti. Il Giappone pagherá dazi al 15% e investirá 550 miliardi di dollari negli Usa, in pratica una riduzione drastica dei dazi che erano stati fissati al 25% e un piano di investimenti cospicuo.

Nikkei, grafico settimanale e nuovi massimi - Fonte: TradingView.com



TRIMESTRALI GOOGLE E TESLA



Trimestrali importanti per la giornata di oggi, soprattutto quelle riguardano le big tech Usa che di fatto sono le piú importanti in termini di capitalizzazione. Su Google le parole da dire sono poche, presenta sempre delle ottime trimestrali con crescita sostenuta e constante di circa il 10% del fatturato su base annuale, pertanto non dovrebbe preoccupare in termini di performance. Qualora dovesse uscire una brutta trimestrale per Google, dovremmo iniziare a preoccuparci seriamente. Per quanto riguarda Tesla i dubbi sono molteplici, soprattutto dal punto di vista della crescita visto che dal 2023 al 2024 il fatturato é cresciuto di circa un 1%, una forte riduzione rispetto al ritmo di crescita degli anni precedenti. Le reazioni del mercato sono ovviamente imprevedibili, attesa molta volatilitá dopo i risultati per le quotazioni afterhours.



SCIVOLA NVIDIA. FINE RIALZO?



Nvidia cede ieri quasi un -3,5% ritornando a ridosso dei 4000 miliardi di capitalizzazione per poi recuperare e chiudere verso il -2,5%. Un forte ridimensionamento intraday che inizia a pesare sulla percezione del titolo nel lungo periodo. La dinamica tecnica rimane ancora rialzista, non abbiamo forti segni di cedimento ma la giornata di ieri potrebbe aprire ad alcune spunti di riflessione interessanti circa la bontá di questo rialzo.





