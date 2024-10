Notizie del giorno (08.10.2024)

La maggior parte dei mercati asiatici è scesa martedì, seguendo la debolezza di Wall Street della notte precedente, poiché i dati positivi sul mercato del lavoro statunitense hanno alimentato le aspettative di tassi d'interesse più alti per un periodo più lungo. I mercati cinesi hanno fatto eccezione, registrando un'impennata grazie all'ottimismo per le misure di stimolo, con la ripresa degli scambi dopo una pausa di una settimana.

Gli indici Shanghai Shenzhen CSI 300 e Shanghai Composite sono aumentati tra il 6% e l'8% nelle prime contrattazioni. Gli investitori hanno reagito positivamente a una serie di misure di stimolo annunciate da Pechino, tra cui tagli dei tassi d'interesse, regole più flessibili per il mercato immobiliare e iniezioni di liquidità per il mercato azionario, essendo il primo giorno di apertura dopo la Golden Week.

Altri mercati asiatici sono invece diminuiti, con il settore tecnologico che ha subito le maggiori perdite. L'indice Hang Seng di Hong Kong è sceso di quasi il 5,6%, il Nikkei 225 del Giappone ha perso l'1,2% e il KOSPI della Corea del Sud ha perso lo 0,7%. L'indice Hang Seng China Enterprises CHN.cash ha perso il 6,3% del suo valore.

I futures sugli indici azionari statunitensi sono rimasti stabili nelle contrattazioni asiatiche dopo il forte calo di Wall Street di lunedì. I trader stanno scontando un taglio dei tassi più contenuto da parte della Federal Reserve a novembre, a seguito dei solidi dati sull'occupazione.

Il dollaro si è leggermente ritirato dai massimi di sette settimane, con l'indice del dollaro in calo dello 0,2%. I trader stanno ora valutando una probabilità di quasi l'81% di un taglio dei tassi di 25 punti base a novembre, con una probabilità del 19% di nessuna variazione.

I prezzi del petrolio sono scesi nelle contrattazioni asiatiche, ritirandosi dai massimi di oltre un mese raggiunti la scorsa settimana. I futures sul Brent con scadenza a dicembre sono scesi dell'1,6% a 79,74 dollari al barile, mentre i futures sul West Texas Intermediate sono scesi dell'1,8% a 75,96 dollari al barile.

Foxconn ha annunciato che sta costruendo il più grande impianto di produzione al mondo per il chip GB200 di Nvidia, per soddisfare l'enorme domanda della piattaforma Blackwell dell'azienda AI.

I salari giapponesi, al netto dell'inflazione, sono diminuiti dello 0,6% ad agosto rispetto all'anno precedente, mentre la spesa delle famiglie è scesa dell'1,9%. Tuttavia, gli analisti suggeriscono che le tendenze sottostanti indicano una graduale ripresa dei salari e dei consumi.

La banca centrale australiana ha segnalato che manterrà i tassi d'interesse ai massimi degli ultimi 12 anni fino a quando non sarà sicura che l'inflazione si stia muovendo in modo sostenibile verso l'obiettivo. Il consiglio della RBA ha discusso scenari sia per l'inasprimento che per l'allentamento della politica monetaria, vista l'incertezza economica.

Il conflitto in Medio Oriente rimane un tema chiave per i mercati, con l'intensificarsi dei combattimenti tra le forze di Israele e Hezbollah questa settimana. Le preoccupazioni per potenziali interruzioni dell'offerta di petrolio continuano a sostenere i prezzi del greggio.

L'euro è la valuta più forte oggi e sta guadagnando rispetto alla maggior parte delle altre coppie valutarie. L'AUD sta perdendo valore dopo la decisione della RBA di mantenere invariati i tassi d'interesse.

Il mercato delle criptovalute è in rosso oggi. Il Bitcoin perde l'1,4%, Ethereum è in calo dell'1,2% e Solana è scesa di oltre il 2%, avvicinandosi a un livello di supporto chiave.

L'oro rimane stabile intorno a 2642 dollari l'oncia, mentre l'argento ha perso l'1% del suo valore oggi, una perdita simile a quella del platino.

