Notizie del giorno (10.10.2024)

La sessione di ieri a Wall Street è stata una delle più positive. Il Dow Jones ha guadagnato l'1% avvicinandosi ai massimi storici, mentre l'S&P 500 ha registrato la sua 44esima chiusura record di quest'anno. Anche i contratti sugli indici statunitensi stanno guadagnando leggermente questa mattina.

I mercati attendono il rapporto sull'IPC degli Stati Uniti per settembre alle 13:30 BST; le aspettative indicano un aumento del 2,3% su base annua (il dato più basso dal 2021) e dello 0,1% su base mensile, così come un'inflazione core del 3,2% su base annua e dello 0,2% su base mensile.

Tra le aziende BigTech, le azioni di Alphabet (Google) sono state le peggiori performer ieri, con un calo dell'1,5% a causa del rischio di una possibile divisione dell'azienda a seguito di un'indagine del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Il colosso taiwanese dei semiconduttori TSMC ha riportato stime di vendite mensili superiori alle aspettative (crescita del 13% su base trimestrale contro previsioni aziendali dell'8-12% e del 39% su base annua); l'azienda ha indicato una forte domanda di AI come principale catalizzatore e prevede un'ulteriore crescita del 9-10% su base trimestrale nel Q4 2024. Oggi si può quindi prevedere un'ondata di ottimismo nel settore dei chip.

I verbali della Fed di ieri non hanno causato sorprese sui mercati. Il dollaro statunitense ha continuato a rafforzarsi e i rendimenti dei titoli del Tesoro a 10 anni sono saliti al 4,07%, con un aumento di circa 5 punti base.

Le dichiarazioni dei membri della Fed indicano che la Federal Reserve è pronta a rallentare il ritmo dei tagli se necessario. La Fed riconosce i rischi di un'inflazione più alta, ma rimane convinta che l'inflazione scenderà gradualmente verso l'obiettivo del 2%, mentre l'economia e il mercato del lavoro rimarranno in buona salute.

Mary Daly della Fed ha indicato che quest'anno sono probabili uno o due tagli dei tassi, mentre le aziende statunitensi segnalano circostanze favorevoli a un moderato miglioramento del sentiment.

L'indice Hang Seng di Hong Kong è in ripresa di quasi il 4% oggi, dopo che la Cina ha annunciato l'acquisto di obbligazioni come metodo per stimolare la crescita economica. La PBoC ha inoltre creato strutture di swap speciali per banche, assicuratori e fondi.

Grazie al rimbalzo in Cina, l'ASX dell'Australia è aumentato dello 0,5%, sebbene i guadagni in Asia siano stati piuttosto modesti, con l'attenzione del mercato concentrata sul rimbalzo in Cina. Il Nikkei è salito dello 0,3%, mentre il KOSPI è aumentato dello 0,15%.

L'inflazione dei prezzi alla produzione in Giappone a settembre è aumentata del 2,8% su base annua contro una previsione del 2,3% e il 2,5% di agosto. L'aumento su base mensile è risultato invariato, mentre era atteso un calo dello 0,3%. I prestiti bancari nel paese sono aumentati del 2,7% su base annua. Tuttavia, lo yen non si sta rafforzando e viene scambiato intorno a 149,4, guadagnando lo 0,11%.

Oro e argento sono in leggero rialzo nella fascia 0,2-0,3%, mentre palladio e platino stanno registrando un recupero vicino all'1,5%. Le materie prime agricole sono per lo più in rialzo, con il grano che guadagna oltre l'1,7% e il cotone uno simbolico 0,4%. Domani gli investitori conosceranno il rapporto aggiornato WASDE dell'USDA sulle stime di offerta e domanda, che potrebbe aumentare la volatilità nel mercato delle materie prime agricole.

Il petrolio Brent, sostenuto dai guadagni in Cina, guadagna lo 0,6% superando i 77 dollari al barile. Il sentiment nel mercato delle criptovalute rimane costantemente debole, con il bitcoin scambiato sotto i 62.000 dollari.

I rapporti di ieri indicano che Joe Biden e il presidente israeliano Netanyahu hanno avuto una conversazione costruttiva e importante sulla risposta all'Iran e all'escalation in Medio Oriente; subito dopo, Washington ha indicato che una ripetizione della tragedia di Gaza nella zona del Libano non accadrà, il che può essere visto come un tentativo di de-escalation.

OpenAI prevede di raggiungere la redditività nel 2029, ma entro allora si aspetta perdite totali superiori a 44 miliardi di dollari.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.