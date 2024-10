Notizie del giorno (27.09.2024)

Le azioni asiatiche sono aumentate, con i mercati cinesi in testa dopo che Pechino ha annunciato ampie misure di stimolo. L'indice blue-chip cinese è sulla buona strada per la sua migliore settimana dal 2008, con un aumento del 15% nella settimana. L'indice Hang Seng di Hong Kong si avvia a guadagnare quasi il 13% settimanale, il più grande dal 1998.

La Banca Popolare Cinese ha ridotto il coefficiente di riserva obbligatoria (RRR) di 50 punti base, portandolo al 6,6%, liberando circa 1 trilione di yuan (142 miliardi di dollari) in liquidità. Ha inoltre abbassato i tassi di reverse repo a 7 giorni e a 14 giorni di 20 punti base ciascuno.

La Cina prevede di emettere obbligazioni sovrane speciali per un valore di circa 2 trilioni di yuan (284 miliardi di dollari) quest'anno come parte di un nuovo stimolo fiscale. I fondi saranno destinati a varie misure, tra cui sussidi ai consumatori e sostegno alle famiglie con più figli.

Le materie prime legate all'economia cinese sono aumentate. I prezzi del minerale di ferro sono saliti sopra i 100 dollari per tonnellata metrica, il rame ha superato i 10.000 dollari per tonnellata, l'oro ha raggiunto un nuovo record e l'argento ha toccato il massimo degli ultimi 12 anni.

I prezzi del petrolio sono diminuiti per il terzo giorno consecutivo e si avviano a una perdita settimanale. I future sul Brent sono saliti dello 0,13% a 70,96 dollari al barile, mentre i future sul WTI sono scesi dello 0,21% a 67,53 dollari. Le perdite settimanali sono state attribuite alle aspettative di un aumento della produzione da parte della Libia e dell'OPEC+.

La produzione industriale del Giappone dovrebbe essere scesa dello 0,9% in agosto rispetto a luglio, a causa della debole domanda estera e delle sospensioni delle fabbriche causate da un tifone. I dati verranno pubblicati lunedì.

Le esportazioni della Corea del Sud dovrebbero essere aumentate del 6,5% a settembre rispetto all'anno precedente, segnando il 12° mese consecutivo di crescita, ma a un ritmo più lento. Il Paese dovrebbe registrare un surplus commerciale per il 16° mese consecutivo.

L'indice dei prezzi PCE core negli Stati Uniti, la misura preferita dalla Fed per l'inflazione, sarà pubblicato più tardi oggi. Le previsioni indicano un aumento mensile dello 0,2%.

Oggi il Partito Liberal Democratico giapponese terrà un'elezione interna per la leadership, con i risultati attesi intorno alle 14:20 JST (08:20 BST). L'esito potrebbe influenzare la politica monetaria giapponese e lo yen, che ha toccato il minimo di tre settimane a 145,56 per dollaro.

Nel settore aziendale, la produzione globale di Toyota è diminuita dell'11% ad agosto, segnando il settimo mese consecutivo di calo. La flessione è stata attribuita a un tifone, a uno scandalo di certificazione in Giappone e a pause di produzione per due modelli SUV negli Stati Uniti.

Intel e il governo degli Stati Uniti sarebbero vicini alla conclusione di un finanziamento diretto di 8,5 miliardi di dollari per il produttore di chip, con le trattative in una fase avanzata.

L'EURUSD è in calo dello 0,12%, l'argento in ribasso dello 0,4% e l'oro è attualmente in calo dello 0,16% vicino al nuovo massimo storico. Il mercato delle criptovalute è in rialzo con guadagni recenti; attualmente il Bitcoin è in crescita dello 0,33% e l'Ethereum scambia quasi lo 0,23% in più.

