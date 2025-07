Notizie del mattino (01.07.2025)

Il sentiment sui mercati asiatici rimane positivo dopo i guadagni di ieri a Wall Street. I mercati in Cina, Australia e Nuova Zelanda sono in rialzo, mentre l’indice giapponese Nikkei 225 è in calo dell’1%.

Prima dell’apertura della sessione cash in Europa, il contratto sull’EU50 segna un +0,12%.

Oggi sono stati pubblicati i dati positivi del PMI Caixin per il settore manifatturiero cinese, che ha superato inaspettatamente la soglia dei 50 punti, segnalando crescita nel settore. Il PMI Caixin per giugno 2025 si attesta a 50,4 (previsione 49,0; precedente 48,3).

Continua la disputa tra Donald Trump ed Elon Musk. Trump ha dichiarato che forse DOGE dovrebbe “dare un’occhiata da vicino” a Elon e ai sussidi ricevuti dalle sue aziende. Le azioni Tesla sono in calo del 6% prima dell’apertura di Wall Street.

Secondo il Financial Times, i funzionari statunitensi impegnati nella revisione delle tariffe starebbero cercando di concludere accordi commerciali più modesti prima della scadenza del 9 luglio. Questi accordi, più contenuti e mirati, contrastano nettamente con l’obiettivo iniziale di 90 accordi in 90 giorni.

Prosegue il forum annuale della Banca Centrale Europea a Sintra. Oggi sono attesi interventi di Andrew Bailey (BoE), Christine Lagarde (BCE), Jerome Powell (FED) e Kazuo Ueda (BoJ) alle ore 15:30 CEST.

Il cambio USD/JPY è sceso sotto quota 143,60 dopo la pubblicazione del rapporto Tankan della Banca del Giappone, che ha mostrato un’attività nel settore industriale superiore alle attese (13 punti contro i 10 previsti).

Il dollaro USA ha perso valore all’inizio della sessione, per poi recuperare leggermente. Il cambio EUR/USD è salito, superando brevemente quota 1,1800.

Questa mattina è particolarmente favorevole per l’oro, il cui prezzo è salito dello 0,82% a 3.329 dollari l’oncia. L’oro è tornato sopra la media mobile esponenziale a 50 giorni.

Il calendario macroeconomico di oggi è incentrato sui dati PMI del settore manifatturiero delle principali economie mondiali. Alle ore 11:00 saranno pubblicati anche i dati sull’inflazione (CPI) dell’Eurozona, mentre alle 16:00 arriveranno i dati JOLTS dagli Stati Uniti. In programma anche i numerosi interventi dei banchieri centrali già citati. Tutti gli orari sono indicati in CEST.

