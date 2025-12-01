Notizie del mattino (01.12.2025)

Il recente rimbalzo di Wall Street sta rallentando all’inizio di dicembre, un periodo stagionalmente favorevole per il mercato azionario grazie al cosiddetto “Santa Claus Rally”. Le perdite più significative si registrano nei contratti sul Nasdaq 100 (US100: -0,9%) e sulle piccole aziende del Russell 2000 (US2000: -0,8%), con cali leggermente più contenuti per US500 (-0,7%) e US30 (-0,5%). L’EU50 è in ribasso dello 0,4%, simile al DE40, che ha cancellato i guadagni delle ultime due sessioni.

Donald Trump ha dichiarato che “sa chi sceglierà [come prossimo presidente della Fed] e che lo annuncerà”. Secondo il principale consigliere economico di Trump e possibile candidato, Kevin Hassett, il nuovo presidente della Fed potrebbe essere annunciato entro la fine dell’anno.

L’OPEC+ ha concordato di mantenere i limiti alla produzione di petrolio per il 2026 e ha approvato un meccanismo per valutare la capacità produttiva massima degli stati membri, che sarà utilizzato per stabilire le quote dal 2027. Inoltre, otto paesi dell’OPEC+ hanno sostanzialmente accettato di interrompere gli aumenti di produzione per il primo trimestre del 2026.

La realizzazione dei recenti profitti record sta favorendo i ribassi nella sessione asiatica. Il Nikkei 225 sta perdendo di più (JP225: -1,9%), ulteriormente appesantito dal discorso del presidente della Bank of Japan, che per la prima volta ha ipotizzato un possibile aumento dei tassi a dicembre. In rosso anche l’HSCEI cinese (CHN.cash: -0,3%) e l’ASX/S&P 200 australiano (AU200.cash: -0,4%).

Il presidente della Bank of Japan, Kazuo Ueda, ha annunciato che “la banca sta valutando i pro e i contro di un rialzo dei tassi nella riunione di dicembre”. Questo è il primo segnale concreto di un possibile ritorno ai rialzi dei tassi in Giappone, particolarmente significativo alla luce delle preoccupazioni per le pressioni dovish del nuovo primo ministro. Ueda ha sottolineato che i tassi reali (corretti per l’inflazione) restano molto bassi e che la banca continuerà a inasprire la politica monetaria se i dati macroeconomici saranno in linea con le previsioni. Il mercato dei swap attualmente prezza circa il 60% di probabilità di un rialzo a dicembre e il 90% a gennaio.

Il PMI manifatturiero del Giappone è salito meno delle attese (48,7; previsione 48,8; precedente 48,2), indicando un calo dell’attività industriale per il quinto mese consecutivo. L’industria giapponese sta ancora lottando con una domanda debole e con il calo dei nuovi ordini, sebbene la fiducia delle imprese abbia raggiunto il livello più alto degli ultimi 10 mesi e i prezzi siano aumentati.

Sul mercato forex si osserva principalmente un rimbalzo dello yen, sotto pressione da settimane a causa della politica fiscale espansiva del nuovo primo ministro e del generale aumento dell’appetito per il rischio (USDJPY, EURJPY: -0,3%, GBPJPY: -0,4%). L’indice del dollaro è in parità, dove le perdite contro lo yen sono compensate dai guadagni contro le valute emergenti (USDINR: +0,4%, USDZAR: +0,2%). La valuta G10 più debole è la sterlina. L’EURUSD è stabile a 1,159.

Il Brent e il WTI rimbalzano di circa l’1,9% dopo la decisione dell’OPEC sui limiti di produzione per il 2026. Il NATGAS corregge dell’1,8% dopo le ultime tre sessioni di rialzo.

I metalli preziosi iniziano dicembre in territorio positivo: platino e palladio sono i migliori (+2,5% e +2,1% rispettivamente), l’oro aggiunge lo 0,4% a 4240 USD l’oncia e l’argento tocca un nuovo massimo storico a 57 USD l’oncia (+0,9%).

Il Bitcoin scivola del 5,5% a 86.000 USD ed Ethereum del 6,9% a 2830 USD.

