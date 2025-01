Notizie del mattino (02.01.2025)

Gli indici della regione Asia-Pacifico sono per lo più in ribasso durante la prima sessione del nuovo anno. Inoltre, diversi mercati, tra cui Giappone e Nuova Zelanda, rimangono chiusi a causa del secondo giorno di festività per il nuovo anno. I mercati azionari sono invece aperti in Cina, Singapore e Australia.

Gli indici cinesi registrano perdite tra il 2,50% e il 3,10%, mentre l’indice AU200.cash australiano segna un rialzo dello 0,66%. In Europa, i futures sugli indici indicano un’apertura in rialzo per la sessione cash. L’indice DAX tedesco è in aumento dello 0,49%, mentre l’EURO STOXX 50 sale fino allo 0,80%.

Nel mercato valutario, i dollari neozelandese e australiano risultano i maggiori guadagni nella prima parte della giornata, con incrementi dello 0,2–0,3%. Al contrario, il dollaro canadese, il dollaro statunitense e l’euro figurano tra le valute più deboli.

L’attività del settore manifatturiero cinese è cresciuta a dicembre, ma meno del previsto. L’indice Caixin PMI per il manifatturiero è sceso a 50,5 punti rispetto alle aspettative di 51,6 e al dato del mese precedente di 51,5. Il calo è attribuibile a una diminuzione degli ordini per l’export e a un raffreddamento dell’ottimismo imprenditoriale riguardo alle prospettive economiche della Cina.

Anche l’attività del settore industriale indiano si è indebolita a dicembre, principalmente a causa di una domanda più debole, nonostante i costi in calo e una forte crescita dell’occupazione. L’indice PMI è sceso a 56,4, il livello più basso da dicembre 2023, rispetto a 56,5 di novembre e alle stime che indicavano un aumento a 57,4.

La crescita economica di Singapore nell’ultimo trimestre del 2024 ha superato le stime, ma è rallentata rispetto al terzo trimestre del 2024 (5,4% nel Q3 2024). Secondo le stime preliminari, il PIL è cresciuto del 4,3% nei tre mesi fino a dicembre rispetto all’anno precedente. Gli analisti avevano previsto una crescita del 3,8%.

Secondo la Presidente della BCE Christine Lagarde, l’obiettivo d’inflazione del 2% è alla portata. In un post pubblicato su x.com, Lagarde ha dichiarato che nel 2024 la BCE ha compiuto progressi significativi nella riduzione dell’inflazione e ha espresso speranza che il 2025 sarà l’anno in cui l’obiettivo sarà raggiunto, in linea con le aspettative e i piani strategici.

Un maggiore appetito per il rischio sta sostenendo anche il sentiment nel mercato delle criptovalute. Bitcoin è in rialzo dell’1,00% a $95.300, Ethereum cresce dell’1,30% a $3.400 e la capitalizzazione di altre altcoin è aumentata complessivamente dell’1,10%.

Nel 2024, l’iShares Bitcoin Trust di BlackRock ha guidato i fondi ETF con afflussi netti totali di $37 miliardi, superando concorrenti come Fidelity ($12 miliardi). Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.