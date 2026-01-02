Notizie del mattino (02.01.2026)

Il sentiment di mercato durante la prima seduta azionaria del 2026 è ampiamente positivo. Un ampio benchmark degli indici asiatici ha chiuso in rialzo di quasi l’1%, trainato dai titoli dei semiconduttori e di internet. Le azioni Samsung hanno toccato nuovi massimi storici, mentre la cinese Baidu è balzata di oltre il 7% dopo il debutto in Borsa a Shanghai della divisione chip della società, che nel primo giorno di contrattazioni è salita di circa il 400%.

I futures sugli indici azionari statunitensi sono in rialzo, con l’US100 in crescita di quasi lo 0,9%. Allo stesso tempo, i futures sugli indici europei suggeriscono che le contrattazioni in Europa potrebbero iniziare con un tono leggermente più debole. I progressi nei negoziati tra Ucraina e Russia si sono nuovamente arenati e Volodymyr Zelensky ha sottolineato che “non firmerà mai un accordo debole”. Ha aggiunto che il restante 10% delle questioni ancora irrisolte nel processo negoziale è significativo, poiché riguarda il territorio ucraino e le garanzie di sicurezza.

I metalli preziosi stanno registrando un forte rally. L’oro sale di quasi l’1,5% a 4.450 dollari l’oncia, mentre l’argento guadagna oltre il 4,5%, tornando sopra i 74 dollari. Anche il rame è in rialzo. Il 2025 è stato il miglior anno per i metalli dal 1979. È interessante notare che anche l’indice del dollaro USDIDX è in aumento, ma ciò non sta impedendo alle criptovalute di salire. Ethereum ha superato i 3.000 dollari e Bitcoin è scambiato vicino agli 89.000 dollari, alimentando le speranze dei rialzisti di una rottura della fase di consolidamento qualora lo slancio positivo di inizio anno dovesse mantenersi.

In un contesto di persistenti tensioni geopolitiche, il petrolio sale di quasi lo 0,5% a 61 dollari al barile, mentre il gas naturale (NATGAS) scende di oltre il 3%, attestandosi a 3,58 dollari per MMBtu. Le previsioni meteo della NOAA indicano che le condizioni negli Stati Uniti tra il 6 e il 12 gennaio saranno prevalentemente miti.

Secondo le autorità russe, un attacco con droni di Capodanno condotto dalle forze armate ucraine avrebbe causato la morte di 24 persone e il ferimento di almeno altre 50 in un villaggio dell’oblast di Kherson, in Ucraina, occupato dalla Russia. Tre droni avrebbero colpito un caffè e un hotel nella località turistica di Khorly, sulla costa del Mar Nero. L’Ucraina nega le accuse. La notte di San Silvestro, un portavoce militare ucraino ha dichiarato a Interfax che le forze di Kyiv prendono di mira esclusivamente obiettivi militari o infrastrutture energetiche russe.

Donald Trump ha condiviso su Truth Social un articolo che cita un reportage del New York Times, secondo cui il presunto tentativo ucraino di colpire la residenza di Putin sarebbe un’ulteriore manipolazione di Mosca, mentre il leader russo continuerebbe a ingannare il presidente degli Stati Uniti e non considererebbe la pace un’opzione appropriata in questa fase dei combattimenti. Il fatto che Trump abbia condiviso l’articolo potrebbe indicare un raffreddamento delle relazioni tra i due Paesi.

La Guardia Costiera statunitense continua a monitorare una petroliera che trasporta petrolio iraniano verso il Venezuela. Secondo quanto riferito, la nave avrebbe cambiato bandiera passando a quella russa e la Russia ha inviato una nota diplomatica ufficiale chiedendo agli Stati Uniti di interrompere l’inseguimento. Nel frattempo, Volodymyr Zelensky ha ringraziato Croazia e Romania per essersi unite all’iniziativa PURL, che consente all’Ucraina di acquistare armi statunitensi. Entrambi i Paesi forniranno all’Ucraina 75 milioni di dollari. Dallo scorso agosto, 24 Paesi hanno aderito a PURL. Fonte: xStation5

