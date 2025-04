Notizie del mattino (02.04.2025)

Gli indici nella regione Asia-Pacifico stanno vivendo una sessione mista, dopo che ieri le azioni statunitensi hanno chiuso ridimensionando i guadagni nella sessione cash. Gli indici in Cina stanno guadagnando tra lo 0,00% e lo 0,10%. L’indice giapponese JP225 è in rialzo dello 0,10%, mentre l’AU200.cash australiano è in calo dello 0,30%, così come il SG20cash di Singapore.

I contratti CFD sugli indici statunitensi oggi stanno perdendo tra lo 0,10% e lo 0,20%. Anche gli indici azionari europei indicano un'apertura leggermente al ribasso della sessione cash.

Oggi, i mercati attendono principalmente l'annuncio delle tariffe da parte dell'amministrazione Trump alle 20:00 GMT. Tuttavia, in precedenza verrà pubblicato anche il primo rapporto sul mercato del lavoro di marzo — il dato ADP.

Ieri, nel tardo pomeriggio negli Stati Uniti, sono emerse nuove informazioni sulla politica commerciale americana. Il Wall Street Journal ha riferito che il Dipartimento del Tesoro e il Dipartimento del Commercio hanno preparato una nuova opzione per il presidente Trump, che prevede un ampio aumento tariffario su un sottoinsieme selezionato di paesi. Questo aumento non supererebbe il 20%.

Il Segretario del Tesoro degli Stati Uniti, Bessent, ha dichiarato che le tariffe agiranno come un tetto massimo. Queste rappresentano il livello massimo, e i paesi interessati potrebbero successivamente intraprendere azioni per ridurle. Questo annuncio ha causato un lieve aumento di valute come EUR, AUD e NZD, anche se la maggior parte dei movimenti è stata successivamente ridotta.

Il Vice Governatore della RBA, Christopher Kent, ha annunciato un aumento di 5 punti base nel tasso per le nuove operazioni di open market operations (OMO) repo, che ora si trova 10 punti base sopra il tasso target. Ha sottolineato che questo cambiamento tecnico non influisce sulla politica monetaria. Tuttavia, l’AUD è in rialzo durante la sessione.

Il Governatore della Banca del Giappone, Ueda, parlando in parlamento, ha commentato i potenziali effetti delle tariffe statunitensi. Ha avvertito che, a seconda della loro entità, potrebbero avere un impatto significativo sull'attività commerciale tra i paesi. Lo yen giapponese ha reagito minimamente, e l'USDJPY attualmente è in aumento dello 0,18%, attestandosi intorno a 149,8800.

Negli Stati Uniti, il Presidente della Fed di Chicago, Austan Goolsbee, ha rilasciato un'intervista televisiva in cui ha dichiarato che i dati concreti sull'economia statunitense rimangono solidi, ma la fiducia sta crollando drasticamente. Ha sottolineato la differenza tra dati concreti e dati di fiducia, avvertendo che le tariffe rappresentano uno shock dell’offerta e potrebbero avere effetti inflazionistici più ampi se influenzano il comportamento dei consumatori e delle imprese.

In Nuova Zelanda, i permessi di costruzione sono aumentati dello 0,7% su base mensile a febbraio, in calo rispetto al precedente incremento del 2,6%. Su base annua, i permessi sono diminuiti del 7,8%, segnando un netto deterioramento rispetto all'aumento del 10,6% registrato a gennaio. Il NZD ha reagito poco, con movimenti principalmente guidati dalle informazioni sulle tariffe.

In Europa, l’associazione bancaria tedesca ha abbassato la previsione di crescita economica per il 2025 allo 0,2%, rispetto al precedente livello dello 0,7%. Tuttavia, si prevede una ripresa della crescita all’1,4% nel 2026, supportata da iniziative di spesa pubblica.

