Notizie del mattino (02.07.2025)

I mercati asiatici stanno vivendo una sessione generalmente tranquilla. I principali indici registrano guadagni moderati compresi tra lo 0,00% e lo 0,60%, con gli aumenti maggiori in Giappone e Australia. Il dollaro statunitense sta registrando un lieve rimbalzo.

Le vendite al dettaglio in Australia sono aumentate solo dello 0,2% su base mensile a maggio, al di sotto delle previsioni dello 0,4%, indicando persistenti pressioni sulla spesa dei consumatori. Si tratta del quarto mese consecutivo di risultati deboli, con un calo particolarmente evidente nelle vendite alimentari. La crescita annuale è rallentata al 3,3%—il ritmo più debole da novembre 2024. Questi dati rafforzano le aspettative di un possibile taglio dei tassi da parte della RBA nella riunione del 7–8 luglio.

I permessi di costruzione sono aumentati del 3,2% su base mensile a maggio, al di sotto delle previsioni del 4,8%, ma rappresentano comunque un rimbalzo rispetto al -5,7% di aprile. La crescita su base annua si è attestata al +6,5%. I dati restano volatili, ma indicano una timida ripresa nel settore delle costruzioni. Il tasso AUD/USD è leggermente sceso dopo i deboli dati sulle vendite al dettaglio, sebbene il movimento faccia parte di un più ampio rafforzamento del dollaro statunitense.

Trump ha annunciato sui social media che Israele ha accettato una proposta per un cessate il fuoco di 60 giorni a Gaza. Il prossimo passo spetta ad Hamas, con mediazioni in corso da parte del Qatar e dell’Egitto.

L’ambasciatore del Canada a Washington ha dichiarato che il paese è pronto a revocare completamente i dazi imposti durante la presidenza Trump, nell’ambito dei negoziati in corso con gli Stati Uniti. Il primo ministro Carney ha fissato il 21 luglio come scadenza per raggiungere un nuovo accordo economico e di sicurezza.

Secondo Reuters, gli Stati Uniti hanno temporaneamente sospeso la consegna di alcuni missili e armi di precisione all’Ucraina a causa di preoccupazioni legate alla riduzione delle scorte. Ciò potrebbe influire sulla capacità operativa sul fronte.

Goldman Sachs prevede che il report occupazionale USA di giugno potrebbe segnare un punto di svolta per il dollaro, soprattutto se dovesse evidenziare debolezza nel mercato del lavoro. Il rapporto ADP è atteso per oggi, seguito domani dal report ufficiale NFP.

In un’intervista a Fox, Bessent ha espresso fiducia sul fatto che la Fed taglierà i tassi entro settembre, o forse anche prima. Si è detto sorpreso che i dazi non abbiano già portato a un allentamento della politica monetaria. I suoi commenti sono in linea con la retorica politica di Trump e con le aspettative dei mercati su un allentamento delle politiche.

