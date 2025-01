Notizie del mattino (03.01.2025)

I mercati asiatici sono saliti venerdì, guidati dai forti guadagni della Corea del Sud, con il KOSPI in rialzo di quasi il 2% dopo l'annuncio di nuove politiche di investimento. I mercati giapponesi sono rimasti chiusi per festività, mentre il CSI 300 cinese è rimasto stabile e l'Hang Seng di Hong Kong è salito dell'1% grazie a nuove speranze di stimoli economici.

La crisi politica in Corea del Sud si è aggravata con le autorità che sono entrate nel complesso presidenziale di Yoon per eseguire un mandato di arresto a seguito del suo impeachment. Il governo ha annunciato misure per attrarre investimenti stranieri e stabilizzare i mercati in un contesto di calo della fiducia dei consumatori e incertezza economica.

La Cina ha annunciato piani per aumentare significativamente i finanziamenti con obbligazioni ultra-lunghe nel 2025 per stimolare investimenti e consumi. Obbligazioni speciali finanzieranno iniziative come sussidi per i consumatori per prodotti digitali e incentivi per la rottamazione di beni durevoli, mentre Pechino intensifica gli stimoli fiscali.

Il presidente degli Stati Uniti, Biden, ha deciso di bloccare la proposta di acquisizione di U.S. Steel da parte di Nippon Steel, ha riferito il Washington Post, nonostante la società giapponese avesse offerto al governo poteri di veto sulle decisioni produttive nazionali. La mossa arriva poche settimane prima dell'insediamento di Trump, che aveva promesso di bloccare l'accordo.

La Corea del Sud ha esteso le ispezioni su tutti i 101 Boeing 737-800 fino al 10 gennaio dopo l'incidente di Jeju Air di domenica, in cui sono morte 179 persone. Il ministero dei trasporti e GE stanno indagando sul motivo per cui il carrello di atterraggio non è stato dispiegato prima che l'aereo tentasse un secondo atterraggio d'emergenza, dopo aver segnalato un impatto con un uccello.

Lo yuan cinese ha toccato il livello più debole in quasi 16 mesi dopo che la PBOC ha segnalato tagli dei tassi dal livello attuale dell'1,5% "al momento opportuno" nel 2025. La banca centrale mira a una transizione verso una struttura di politica monetaria più convenzionale, poiché le misure di liquidità precedenti non sono riuscite a stimolare la crescita.

L'oro è salito dello 0,2% a 2.662,94 dollari, avviandosi a un guadagno settimanale del 2% nonostante la forza del dollaro. Il rame è rimasto stabile a 8.815,50 dollari dopo i deludenti dati sulla produzione manifatturiera cinese, anche se i mercati attendono nuovi stimoli. Il minerale di ferro è sceso sotto i 100 dollari/tonnellata per le preoccupazioni sulla crescita cinese.

Il Bitcoin è salito dell'1,2% a 96.852 dollari, mentre Tether è sotto pressione a causa delle nuove normative UE sul settore crypto. La capitalizzazione di mercato della stablecoin è scesa dell'1,4% a 137 miliardi di dollari, il peggior calo dalla crisi di FTX del 2022, poiché diverse borse europee l'hanno rimossa per problemi di conformità.

Il petrolio ha esteso i guadagni con il Brent in aumento dello 0,3% a 76,15 dollari e il WTI a 73,38 dollari, raggiungendo i massimi di due mesi grazie alle speranze di stimoli. Tesla ha riportato vendite record in Cina di 657.000 unità nel 2024, con un aumento dell'8,8%, anche se le consegne globali sono diminuite per la prima volta a causa della crescente concorrenza di BYD. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile

