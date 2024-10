Notizie del mattino (03.10.2024)

La sessione di ieri a Wall Street si è conclusa con sentimenti contrastanti. Su base intraday, tutti gli indici hanno oscillato nel range di +-0,2%, con il Russell 2000 che ha registrato le maggiori perdite (-0,19%) e il Dow Jones che ha ottenuto i maggiori guadagni (+0,08%).

Al momento, i contratti futures indicano ribassi nella maggior parte degli indici azionari. Ciò è dovuto in gran parte a un arretramento dell'Hang Seng, l'unico indice cinese attualmente negoziato nonostante la festività della Golden Week in corso. Il calo dell'indice di oltre il 2% solleva il dubbio se l'euforia attorno alla Cina e ai pacchetti di stimolo stia giungendo al termine.

La crescita, tuttavia, è prolungata dal Nikkei giapponese, alimentata dai commenti di Asahi Noguchi, membro del consiglio della Banca del Giappone, che ha parlato ai leader aziendali a Nagasaki. Il banchiere ha affermato di ritenere necessaria la prosecuzione di una politica monetaria accomodante, poiché ci vorrà del tempo per uscire dalla deflazione.

Nel mercato valutario generale, il dollaro statunitense e il franco svizzero sono attualmente i migliori performer. Al contrario, si osservano cali significativi nella sterlina e nelle valute antipodi.

Il dollaro australiano e il dollaro neozelandese stanno perdendo terreno a causa della debole lettura finale dei dati PMI dei servizi di settembre, che si è attestata a 50,5, rispetto ai precedenti 52,5. Questi dati potrebbero teoricamente incoraggiare le banche centrali locali a mantenere una politica monetaria più accomodante, causando così la debolezza osservata in queste valute.

Nel mercato delle materie prime, non si osservano fluttuazioni di prezzo eccessive rispetto alla sessione di ieri. Il petrolio e il gas naturale stanno negoziando leggermente al rialzo, mentre l'oro sta scendendo dello 0,2%.

Allo stesso tempo, il Bitcoin sta recuperando terreno, aggiungendo lo 0,55% su base intraday.

L'attenzione degli investitori oggi è rivolta ai dati sull'IPC dalla Svizzera, ai dati PMI dei servizi delle principali economie mondiali, ai dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti, ai rapporti ISM PMI dagli Stati Uniti e ai dati sugli ordini di beni durevoli dagli Stati Uniti.

Attualmente si osserva volatilità nel mercato valutario generale. Fonte: Bloomberg Financial LP Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.