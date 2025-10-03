Notizie del mattino (03.10.2025)

Gli indici dell’area Asia-Pacifico registrano guadagni modesti. Il JP225 del Giappone sale del +1,60%, l’AU200.cash dell’Australia guadagna +0,66% e il SG20cash di Singapore aggiunge +0,10%. I futures sugli indici cinesi sono leggermente in calo, mentre il mercato cash rimane chiuso a causa delle festività in corso.

Trump sta valutando l’ipotesi di emettere assegni da 1.000 a 2.000 dollari per tutti i contribuenti, finanziati con i proventi dei dazi doganali. I critici osservano che ciò contraddice le precedenti affermazioni secondo cui i dazi avrebbero ridotto il deficit.

Il governatore Ueda ha sottolineato un approccio flessibile e basato sui dati, senza fornire segnali chiari in vista della riunione. Lo JPY è oggi la valuta più debole del G10, perdendo circa lo 0,20–0,30%. L’USDJPY sale dello 0,33% a quota 147,33.

Ueda prevede che la crescita economica del Giappone rallenterà prima di riprendersi, con ulteriore incertezza derivante dai dazi. La BOJ manterrà una politica accomodante fino a quando le sue previsioni su inflazione e crescita non si materializzeranno.

Il tasso di disoccupazione giapponese è salito al 2,6% in agosto, rispetto alle attese di 2,4%, mentre il rapporto posti di lavoro/candidati è sceso a 1,20. Ueda ha inoltre segnalato i primi segnali di contenimento dei consumi a causa dei prezzi più alti dei generi alimentari.

I dati NFP di settembre probabilmente subiranno un ritardo, anche se ieri il BLS ha comunicato di aver raccolto tutte le informazioni necessarie per la pubblicazione.

Se l’uscita sarà rinviata, oggi i mercati presteranno maggiore attenzione agli interventi dei funzionari della Fed, tra cui Williams, Goolsbee, Miran, Logan e Jefferson.

Gli investitori si aspettano ancora un taglio dei tassi di 25 punti base entro fine mese, ma osservazioni prudenti da parte dei policymaker potrebbero avere un peso maggiore in assenza dei dati NFP.

Il PMI australiano si è indebolito a settembre: il manifatturiero è sceso a 51,4 (da 53,0), i servizi a 52,4 (da 55,8) e il composito a 52,4. Tutti i valori restano sopra quota 50, indicando espansione, anche se il momentum è rallentato. L’attività di settembre è stata la più debole da giugno, nonostante la crescita continui.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.