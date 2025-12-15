Calendario economico: produzione industriale nell'UE, inflazione in Canada (15.12.2025)

Lunedì non sarà una giornata insolitamente povera di dati macroeconomici, anche se l’attenzione sarà rivolta in gran parte al di fuori degli Stati Uniti. Dopo i dati provenienti dalla Svizzera, gli investitori europei seguiranno con attenzione la produzione industriale di ottobre. Sebbene nel mese precedente il dato abbia registrato un rimbalzo dai minimi di agosto, questo è stato molto più debole del previsto (1,2% contro una stima del 2,1%), penalizzato soprattutto dal settore dei beni di consumo. Per gli investitori, la pubblicazione fungerà quindi da test cruciale per valutare i recenti segnali della BCE che indicano revisioni al rialzo delle prospettive di crescita dell’area euro. In Polonia verrà inoltre pubblicato il dato finale sull’inflazione CPI di novembre. Oltreoceano è in programma una serie di pubblicazioni dal Canada. Il dato sull’inflazione CPI avrà un ruolo particolarmente rilevante, alla luce della pausa in corso nei tagli dei tassi di interesse. Negli Stati Uniti, l’unica pubblicazione sarà l’indice manifatturiero regionale di New York. Calendario economico di oggi (orari CET) 08:30 CET, Svizzera – Dati sull’inflazione di novembre: PPI: attuale -1,6% a/a; precedente -1,7% a/a

PPI: attuale -0,5% m/m; precedente -0,3% m/m 10:00 CET, Polonia – Dati sull’inflazione di novembre: CPI: previsione 2,4% a/a; precedente 2,8% a/a

CPI: previsione 0,1% m/m; precedente 0,1% m/m 11:00 CET, Area euro – Produzione industriale di ottobre: Produzione industriale: precedente 1,2% a/a

Produzione industriale: precedente 0,2% m/m 14:15 CET, Canada – Avvii di nuove abitazioni di novembre: Precedente 232,8 mila 14:30 CET, Canada – Vendite manifatturiere di ottobre: Previsione -1,1% m/m; precedente 3,3% m/m 14:30 CET, Canada – Dati sull’inflazione di novembre: CPI mensile: precedente 0,2% m/m

CPI annuale: precedente 2,2% a/a

CPI core (mensile): precedente 0,6% m/m

CPI core (annuale): precedente 2,9% a/a

CPI common: precedente 2,7% a/a

CPI trimmed: precedente 3,0% a/a

CPI median: precedente 2,9% a/a 14:30 CET, Stati Uniti – Indice manifatturiero Empire State di New York (dicembre): Precedente 18,70 16:30 CET, Stati Uniti – Intervento di John Williams, membro del FOMC 01:30 CET, Giappone – Dati PMI di dicembre: au Jibun Bank PMI Servizi: precedente 53,2

au Jibun Bank PMI Manifatturiero: precedente 48,7

PMI Manifatturiero & Servizi: precedente 52,0

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.