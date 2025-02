Notizie del mattino (04.02.2025)

I mercati globali sono scesi dopo l'entrata in vigore dei dazi del 10% imposti da Trump sulle importazioni cinesi, con la Cina che ha immediatamente annunciato misure di ritorsione, tra cui dazi del 15% sul carbone e sul GNL statunitense e del 10% sul petrolio greggio e altri beni. I futures dell'S&P 500 sono calati dello 0,8%, quelli del Nasdaq 100 dello 0,9% e quelli del Dow dello 0,6%.

La Cina ha svelato ulteriori contromisure, tra cui restrizioni all'export di metalli critici (tungsteno, tellurio, rutenio, molibdeno), ha avviato un'indagine antitrust su Google e ha aggiunto PVH Corp e Illumina alla sua lista di entità inaffidabili. I mercati cinesi sono rimasti chiusi per il Capodanno lunare, mentre l'Hang Seng di Hong Kong è salito dell'1,8% grazie ai guadagni nel settore tecnologico.

Trump ha ritardato di 30 giorni i dazi del 25% previsti su Canada e Messico dopo aver ottenuto accordi sull'applicazione delle leggi di frontiera e sul traffico di droga. Entrambi i paesi si sono impegnati a rafforzare la sicurezza delle frontiere, con il Canada concentrato sulla criminalità organizzata e il Messico che ha dispiegato 10.000 membri della Guardia Nazionale.

I prezzi del petrolio sono calati, con il Brent in ribasso dello 0,7% a 75,09 dollari e il WTI in calo dell'1,2% a 71,85 dollari, a causa della risoluzione temporanea con il Canada (il principale fornitore di petrolio degli Stati Uniti) e dei piani dell'OPEC+ per aumentare la produzione da aprile.

Trump ha annunciato l'intenzione di creare un fondo sovrano statunitense entro 90 giorni, suggerendo che potrebbe potenzialmente acquisire TikTok. Il Segretario al Tesoro Bessent ha indicato che il fondo "monetizzerà il lato attivo del bilancio degli Stati Uniti", sebbene i meccanismi di finanziamento specifici rimangano poco chiari.

Il presidente Donald Trump ha suggerito che l'Ucraina dovrebbe concedere accesso alle sue risorse di terre rare in cambio di aiuti per la difesa dagli Stati Uniti e ha sollecitato gli alleati europei ad aumentare il loro supporto finanziario all'Ucraina.

Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha annunciato partnership con la sudcoreana Kakao e la giapponese SoftBank per lo sviluppo di prodotti di intelligenza artificiale. Altman ha evidenziato il potenziale ruolo delle aziende coreane nel progetto del data center statunitense Stargate ed è previsto un incontro con i leader di Samsung e SK Group.

Le azioni di Palantir sono aumentate del 23% nel trading after-hours dopo che i ricavi del quarto trimestre sono saliti del 36% a 827,5 milioni di dollari, con la società che prevede un fatturato per il 2025 di 3,75 miliardi di dollari, sopra le stime degli analisti. I ricavi governativi statunitensi sono aumentati del 45% a 343 milioni di dollari, mentre quelli commerciali sono cresciuti del 64% a 214 milioni di dollari.

Il governatore della Banca del Giappone, Ueda, ha ribadito l'impegno della banca centrale a raggiungere un'inflazione sostenibile del 2%, sottolineando l'attenzione alle tendenze dell'inflazione di fondo, pur riconoscendo le difficoltà nella misurazione dei fattori una tantum.

L'indice PMI non-oil dell'Arabia Saudita è salito a 60,5 a gennaio, il livello più alto dal settembre 2014, trainato da forti nuovi ordini e attività aziendale. Il settore privato non-oil dell'Egitto è cresciuto fino a 50,7, segnando la sua migliore performance in oltre quattro anni.

Le valute asiatiche hanno mostrato un modesto recupero dopo il rinvio dei dazi su Canada e Messico da parte di Trump, sebbene i guadagni siano stati limitati dall'incertezza sui dazi cinesi. L'indice del dollaro si è stabilizzato dopo le perdite notturne, con i mercati in attesa dei dati sui salari non agricoli statunitensi di venerdì. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile

