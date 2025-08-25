Grafico del giorno: USDIDX (25.08.2025)

L’indice del dollaro statunitense (USDIDX) ha cancellato i guadagni registrati all’inizio della sessione asiatica (attualmente: +0,05%), segnalando una persistente pressione ribassista dopo il discorso accomodante del presidente della Fed Jerome Powell di venerdì a Jackson Hole (all’epoca: -1%). D’altro canto, il mercato monetario ha ridimensionato il suo entusiasmo, riducendo leggermente le aspettative di tagli dei tassi negli Stati Uniti. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Una breve rottura al rialzo dell’USDIDX sopra le medie mobili esponenziali (EMA) a 10 e 30 periodi (gialla e viola chiaro) è stata interrotta dopo le dichiarazioni di Powell di venerdì scorso, che hanno suggerito un ritorno ai tagli dei tassi USA. I guadagni si sono fermati al livello di ritracciamento Fibonacci del 38,2%, per poi invertire verso il livello del 78,6%, che ora funge da supporto chiave. Fonte: xStation5 Cosa muove l’USDIDX oggi?

Durante il suo discorso a Jackson Hole, Jerome Powell ha aperto la porta a un taglio dei tassi negli Stati Uniti, evidenziando cambiamenti nell’equilibrio dei rischi per la politica monetaria. Secondo Powell, il rischio di un mercato del lavoro più debole è in aumento, come indicano i recenti dati occupazionali (NFP), in particolare le significative revisioni al ribasso degli ultimi mesi. Il principale fattore di rischio è il rallentamento delle assunzioni e i tempi più lunghi di ricerca di lavoro, che in caso di indebolimento dell’economia potrebbero tradursi facilmente in un aumento della disoccupazione. I rendimenti dei Treasury USA sono in leggero rialzo: il biennale sale di 1 punto base a 3,71% e il decennale di 2 punti base a 4,27%. La correzione è modesta rispetto al forte calo di venerdì dei titoli a 2 anni, sensibili ai tassi (-10pb all’epoca), sebbene quella reazione di mercato sembri leggermente esagerata alla luce delle diverse possibili decisioni al prossimo FOMC. Anche il mercato monetario mostra aspettative in raffreddamento. Gli swap sui tassi d’interesse hanno ridotto la probabilità implicita di un taglio di 25pb a settembre all’85% (in calo da circa il 90% di venerdì), mentre la decisione del FOMC dipenderà da una serie di dati (PCE, NFP) in uscita prima del 16–17 settembre. Anche se l’inflazione core PCE (consenso: 2,9% a/a), l’indicatore preferito dalla Fed, non dovesse risultare superiore alle attese, un taglio a settembre potrebbe comunque avere un tono “hawkish”. In altre parole, un taglio unico di 25pb servirebbe come assicurazione contro i rischi crescenti sul mercato del lavoro, ma non segnalerebbe necessariamente l’avvio di un più ampio ciclo di allentamento nel 2025.

