Notizie del mattino (04.02.2026)

I mercati asiatici hanno iniziato le contrattazioni di mercoledì in calo, sulla scia delle perdite avviate ieri a Wall Street.

Il settore tecnologico statunitense ha registrato forti ribassi nella giornata di ieri, spingendo il Nasdaq 100 a perdere fino al 2% e a chiudere la sessione in calo dell’1,43%. Il contratto sull’S&P 500 (US500) ha registrato una flessione di quasi lo 0,9%, scendendo a 6.900 punti. Tra le Big Tech, Nvidia e Microsoft hanno subito le perdite più consistenti (oltre il 3%), mentre il settore dei servizi IT sta mostrando performance particolarmente negative. Al contrario, si osservano rialzi nei titoli bancari, della difesa e dei produttori di petrolio e gas.

Le società software sono scese sull’onda della nuova application layer Claude di Anthropic. Gli investitori temono che nel prossimo futuro possano emergere soluzioni simili, in grado di sconvolgere i modelli di business di molte aziende del settore software, limitandone il potenziale di crescita o causando perdita di clienti. I titoli di Intuit, Salesforce e ServiceNow, tra gli altri, sono scesi bruscamente, nella maggior parte dei casi aggravando un forte sell-off già in atto da diversi mesi.

La debolezza del comparto tecnologico ha infine colpito anche il settore hardware. Le azioni del fornitore di GPU Broadcom, tra gli altri, sono scese di oltre il 6%, mentre anche i produttori di memorie come Micron, che ha registrato un calo superiore al 4%, hanno mostrato performance negative. Interessante notare che Palantir, grazie a risultati solidi, ha resistito al sell-off di mercato e ha registrato un rialzo del 6%. Il titolo WalMart è in crescita di quasi il 2,5% e ha raggiunto per la prima volta nella sua storia una capitalizzazione di mercato di 1.000 miliardi di dollari. Anche PepsiCo è in rialzo di oltre il 3% dopo la pubblicazione dei risultati.

Secondo indiscrezioni dei media, le vendite di chip AI di NVIDIA (NVDA) alla Cina sarebbero state sospese a causa dei controlli di sicurezza statunitensi.

Advanced Micro Devices ha annunciato i risultati finanziari del quarto trimestre dopo la chiusura del mercato azionario statunitense. Sebbene il produttore di chip abbia superato le aspettative sia in termini di ricavi sia di utili, la guidance per il futuro si è rivelata meno ottimistica del previsto, innescando un forte sell-off nelle contrattazioni after-hours.

Il parziale shutdown del governo statunitense, durato quattro giorni, si è concluso dopo che la Camera dei Rappresentanti ha finalmente approvato il disegno di legge sul finanziamento martedì e il presidente Trump lo ha firmato trasformandolo in legge.

Va tuttavia segnalato che il BLS ha annunciato lunedì che non pubblicherà, come inizialmente previsto, il rapporto sull’occupazione di gennaio né i dati JOLTS nel corso di questa settimana, a causa del parziale blocco dell’amministrazione federale.

A gennaio, il settore dei servizi in Cina ha accelerato, con il PMI salito a 52,3, segnalando il ritmo di crescita dell’attività più rapido degli ultimi tre mesi, grazie a una domanda interna ed estera più forte. In Giappone, il PMI dei servizi è balzato a 53,7, il livello più alto degli ultimi 11 mesi, sostenuto dalla crescita dei nuovi ordini e dell’occupazione. In Australia, l’indice ha mostrato la crescita più forte degli ultimi quasi quattro anni, supportata da un’espansione dinamica dei nuovi ordini e dal miglioramento delle esportazioni, nonostante un lieve indebolimento del sentiment delle imprese.

UBS Group ha annunciato utili del quarto trimestre superiori alle attese e un programma di riacquisto di azioni proprie da 3 miliardi di sterline fino al 2026, con la possibilità di aumentare tale importo.

Novartis: i ricavi del quarto trimestre hanno raggiunto i 13,34 miliardi di dollari, leggermente inferiori alle aspettative di 13,68 miliardi. L’utile per azione rettificato (Core EPS) è stato pari a 2,03 dollari, leggermente superiore alla previsione di 2,01 dollari.

Crédit Agricole: la banca ha registrato ricavi per 6,97 miliardi di euro, superiori alle attese di 6,78 miliardi, ma l’utile netto di 1,03 miliardi di euro è risultato inferiore alla previsione di 1,10 miliardi.

Sul mercato Forex nel suo complesso, la sterlina britannica e l’euro stanno attualmente mostrando le migliori performance. Al contrario, si osserva una maggiore pressione al ribasso sullo yen giapponese e sul dollaro neozelandese (NZD).

Il tasso di cambio NZD/USD è sceso leggermente dopo la pubblicazione del rapporto sull’occupazione della Nuova Zelanda per il quarto trimestre del 2025, che ha mostrato un aumento del tasso di disoccupazione al 5,4%, il livello più alto degli ultimi dieci anni. Nonostante l’aumento del dato principale, i dettagli del rapporto sono stati valutati in modo più costruttivo, limitando la pressione ribassista sul kiwi.

La reazione dei prezzi del petrolio alle notizie sull’abbattimento di un drone iraniano Shahed-139 da parte di un caccia F-35 della Marina statunitense è stata contenuta e oggi si registra un calo dello 0,35% del WTI. Gli Stati Uniti hanno commentato che il calendario attuale dei negoziati con l’Iran rimane invariato e che la decisione di abbattere il drone è stata quella corretta.

Il NATGAS perde il 2% ed estende i recenti ribassi. Le nuove previsioni meteo indicano un prolungato riscaldamento negli Stati Uniti.

Fonte: NOAA La situazione è rimasta invariata anche per i metalli preziosi. Sia l'ORO che l'ARGENTO continuano a crescere, raggiungendo rispettivamente il 2,4% e il 3%. Heatmap della volatilità attualmente visibile sul mercato Forex. Fonte: xStation

