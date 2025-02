Notizie del mattino (05.02.2025)

La nuova sessione nei mercati asiatici porta a un deterioramento del sentiment degli investitori. I mercati cinesi stanno registrando performance particolarmente negative, con i contratti CHN.cash e HK.cash in calo rispettivamente dell'1,6% e dell'1,5%, riprendendo le contrattazioni dopo le recenti festività del Capodanno.

La ragione di queste vendite è un nuovo aggiornamento sulle tensioni commerciali. La dogana statunitense ha annunciato che i dazi USA si applicheranno sia a Hong Kong che alla Cina continentale.

Inoltre, la Casa Bianca ha annunciato la fine di un'esenzione fiscale che permetteva ai pacchi di valore inferiore a 800 dollari di entrare negli Stati Uniti senza dazi. Questa esenzione aveva alimentato la rapida crescita di rivenditori cinesi di sconti come Temu, consentendo loro di spedire un'ampia gamma di prodotti a basso costo. Il servizio postale statunitense sospenderà temporaneamente l'accettazione di pacchi internazionali provenienti da Cina e Hong Kong fino a nuovo avviso.

L'indice Caixin PMI dei servizi di gennaio per la Cina ha deluso le aspettative, registrando un valore di 51,0 (contro 52,2 di dicembre).

I future sugli indici azionari statunitensi sono deboli, con il sentiment ulteriormente appesantito dai risultati di Alphabet, che ha mancato le attese sui ricavi di Google Cloud e ha perso il 7,6% nel trading after-hours.

I dati sui salari in Giappone (+4,8% su base annua a dicembre) hanno sorpreso con un incremento superiore alle attese, rafforzando la prospettiva di un rialzo dei tassi di interesse da parte della Banca del Giappone nel breve termine. Inoltre, l'ex banchiere della BoJ Hideo Hayakawa ha avvertito che i tassi saranno più alti di quanto il mercato si aspetti. Lo yen giapponese sta guadagnando valore rispetto alle altre valute sulla scia di queste notizie "hawkish" e del dato positivo sull'indice PMI dei servizi, che è salito a 53 dal precedente 50,9.

Oggi sono stati pubblicati anche i dati sull'occupazione in Nuova Zelanda relativi al quarto trimestre, indicando un aumento della disoccupazione al 5,1% (in linea con le previsioni) e una perdita netta di posti di lavoro nell’economia. Tuttavia, i dati non hanno generato movimenti di prezzo eccessivi sugli strumenti legati alla Nuova Zelanda, poiché il risultato era in gran parte atteso dal mercato.

I report macroeconomici più importanti della giornata includono, tra gli altri: i PMI finali dei servizi e l’indice PPI per l’Eurozona, i dati ADP e ISM per i servizi negli Stati Uniti, oltre a possibili aggiornamenti sulle conversazioni tra Trump e Xi.

La volatilità del mercato su altri strumenti è limitata questa mattina, ad eccezione dei metalli preziosi, che stanno riprendendo guadagni significativi. L'oro sta attualmente guadagnando lo 0,7%, raggiungendo così nuovi massimi storici a 2.860 dollari l'oncia. Heatmap della volatilità attualmente osservata nel mercato forex. Fonte: xStation Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.