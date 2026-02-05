Notizie del mattino (05.02.2026)

I risultati di Alphabet e i suoi piani record di CAPEX hanno contribuito a ridurre le perdite dei titoli tecnologici nel trading after-hours, anche se i future sugli indici statunitensi restano in territorio negativo. I future sul Nasdaq 100 sono tornati sopra quota 25.000 dopo il crollo di ieri (US100: -0,3%; US500: -0,3%), mentre i future sul Dow Jones scambiano invariati. L’EU50 avanza dello 0,15% in vista dell’apertura della sessione europea.

Alphabet ha superato le attese, raggiungendo ricavi per 113,8 miliardi di dollari grazie alla forte monetizzazione dell’AI e alla crescita dinamica di Google Cloud (+48% a/a). Tuttavia, gli investitori stanno ancora assimilando il piano di spesa in conto capitale senza precedenti per il 2026 (175–185 miliardi di dollari), volto a consolidare il dominio della società nelle infrastrutture cloud, a scapito di una pressione sui margini nel breve termine. I dati hanno favorito soprattutto i fornitori del gruppo, come Nvidia (+1,7% nell’after-hours). Alphabet, invece, cede l’1,9% nel pre-market.

I mercati asiatici seguono le perdite di ieri a Wall Street, trainati da un importante rimescolamento del settore tecnologico mentre gli investitori cercano “vincitori chiari”. Il KOSPI sudcoreano scivola del 4%, sotto la pressione dei ribassi di Samsung e SK Hynix (-5,8% e -6,8% rispettivamente). Il JP225 perde l’1,4%, anche se le perdite sono in parte compensate da risultati positivi di Panasonic e Renesas. CHN.cash e HK.cash sono attualmente in territorio positivo (+0,9% e +0,5% rispettivamente).

Il Dollaro continua a rafforzarsi contro tutte le valute del G10 (GBPUSD: -0,3%, USDJPY: +0,1%). L’avversione al rischio continua a pesare sulle valute antipodee (AUDUSD: -0,35%, NZDUSD: -0,2%). Il calo dei prezzi del petrolio sta penalizzando la corona norvegese (USDNOK: +0,5%). L’EURUSD perde circa lo 0,15%, scambiando in area 1,1788.

I metalli preziosi tornano a registrare forti ribassi: l’argento crolla del 10% a 78,80 dollari, cancellando completamente il rimbalzo delle ultime due sessioni, mentre l’oro arretra di un ulteriore 0,7% a 4.926 dollari; i future sul platino perdono il 6%.

Anche il petrolio Brent e WTI cancellano i guadagni di ieri (-1%), mentre il gas naturale (NATGAS) segna la terza seduta consecutiva di rialzi (+2%).

La svendita delle criptovalute non mostra segnali di rallentamento, con i principali token che si avvicinano a livelli di supporto psicologici: Bitcoin perde il 2,1% a 70.900 dollari, mentre Ethereum scende di un ulteriore 1,3% a 2.090 dollari.

