Notizie del mattino (05.04.2025)

I sentimenti a Wall Street restano pessimisti, con i futures sul VIX in rialzo dell’1,6% questa mattina, dopo la peggiore sessione dell’S&P 500 dal marzo 2020 registrata ieri. Il principale indice azionario statunitense è crollato di oltre il 4%.

Oggi anche i futures sugli indici europei sono leggermente in calo, suggerendo ulteriori pressioni sui mercati azionari in vista di due appuntamenti chiave negli Stati Uniti: il rapporto sui Non-Farm Payrolls di marzo (ore 13:30 GMT) e il discorso del presidente della Fed, Jerome Powell (ore 16:25 GMT).

Il cambio EUR/USD guadagna quasi lo 0,3%, mentre l’indice del dollaro statunitense (USDIDX) scende dello 0,2%. I rendimenti dei Treasury decennali sono scesi di quasi 6 punti base, scendendo sotto la soglia del 4%, poiché gli investitori iniziano a prezzare un rischio recessivo maggiore per l’economia statunitense.

Il prezzo dell’oro è in calo di quasi lo 0,3% oggi, mentre l’argento perde lo 0,55%, dopo una sessione molto debole ieri per il mercato dei metalli preziosi.

Durante la sessione asiatica, i mercati sono crollati ai minimi da due mesi, estendendo il sell-off globale scatenato dalle recenti minacce di dazi da parte di Trump, che hanno spinto gli investitori verso asset rifugio.

Le azioni giapponesi sono scese ai minimi da agosto. Le obbligazioni high-yield globali (junk bonds) hanno registrato il calo più marcato dal marzo 2020.

Le vendite al dettaglio a Singapore sono diminuite del -3,6% su base annua, contro una stima di -0,2% e un aumento precedente del 4,5%. Il tasso di disoccupazione in Svizzera per marzo è salito al 2,8% contro il 2,7% atteso e precedente.

Il presidente francese Macron ha invitato le imprese a sospendere gli investimenti negli Stati Uniti in risposta ai dazi USA. Inoltre, la Francia sta spingendo l’Unione Europea a imporre sanzioni contro le aziende tecnologiche statunitensi. Anche la Cina ha avvertito che prenderà contromisure per proteggere i propri interessi.

Nel comparto delle materie prime, il petrolio continua a scendere, con un calo dello 0,3% attestandosi intorno ai 69 dollari. L’OPEC+ ha inaspettatamente triplicato l’aumento di offerta previsto per maggio. I futures sul gas naturale (NATGAS) sono leggermente in calo oggi.

Tra le materie prime agricole, i futures sul cotone negoziati all’ICE continuano il "crollo" iniziato il 2 aprile, scendendo dell’1,7% oggi. I prezzi del grano e del mais al CBOT sono leggermente in rialzo, con aumenti tra lo 0,2% e lo 0,3%.

Donald Trump ha commentato che la reazione dei mercati era stata “prevista” da lui e dalla Casa Bianca. Inoltre, Trump ha affermato che “prenderebbe in considerazione un accordo in cui la Cina approva la vendita di TikTok in cambio di un alleggerimento dei dazi”.

