Notizie del mattino (06.12.2024)

Gli indici della regione Asia-Pacifico stanno mostrando sentimenti misti. Gli indici cinesi stanno guadagnando tra l'1,70% e il 2,00%, mentre gli altri mercati sono in calo. L'indice giapponese Nikkei 225 è in ribasso dello 0,60% a 39.000 punti, i contratti SG20cash di Singapore perdono lo 0,50% e l'indice AU200.cash australiano è in calo dello 0,60%.

Sul mercato valutario, nella prima parte della giornata, il dollaro neozelandese e il dollaro australiano sono le valute con i maggiori guadagni, con aumenti compresi tra lo 0,3% e lo 0,5%. D'altra parte, tra le valute più performanti ci sono lo yen giapponese e il dollaro statunitense, anche se i loro guadagni sono limitati allo 0,2%-0,4%.

La Reserve Bank of India ha mantenuto invariato il tasso di politica monetaria al 6,50%, come previsto venerdì. Tuttavia, ha ridotto il rapporto di riserva obbligatoria (CRR) di 50 punti base, portandolo al 4,0%, per incrementare la liquidità nell'economia.

Shaktikanta Das, governatore della Reserve Bank of India, ha dichiarato che la banca centrale ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita del PIL dell'India per l'anno fiscale 2025, portandole al 6,6%. A ottobre, la RBI aveva previsto una crescita del 7,2%.

La spesa delle famiglie giapponesi è diminuita in ottobre a un tasso annuale di -1,3%, inferiore alle aspettative di -2,5% e rispetto al -1,1% registrato in precedenza.

L'oro è in ripresa dello 0,30%, attestandosi a 2.630 dollari l'oncia. Anche l'argento registra un leggero aumento, dello 0,10%, raggiungendo i 31,30 dollari.

Il petrolio WTI è in calo dello 0,15%, scendendo a 68,35 dollari al barile.

La pubblicazione chiave di oggi sarà il rapporto NFP sul mercato del lavoro statunitense, previsto per le 14:30 CET.

David Sacks, investitore di venture capital e ex dirigente di PayPal, è stato nominato da Donald Trump per supervisionare le tecnologie legate all'intelligenza artificiale e alle criptovalute. Sacks, stretto amico di Elon Musk, è stato tra coloro che hanno incoraggiato Musk a sostenere il Partito Repubblicano nelle elezioni di novembre.

Il leader del partito al governo in Corea del Sud ha dichiarato che il presidente Yoon Suk Yeol deve essere rimosso dal potere per garantire la sicurezza del paese, a causa del suo tentativo di dichiarare la legge marziale. Tuttavia, il partito di governo, People Power Party, ha affermato di opporsi all'impeachment, sebbene questa posizione possa cambiare.

Nel mercato delle criptovalute, Bitcoin è in ripresa dell'1,00%, raggiungendo i 98.000 dollari. Questo avviene dopo una correzione avvenuta ieri sera, che ha fatto scendere i prezzi da circa 104.000 a 97.000 dollari. Ethereum registra un aumento del 3,25%, attestandosi a 3.900 dollari.

